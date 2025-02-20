ABD Başkanı Donald Trump'ın, New York'ta trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tariflerini kaldırmasının ardından kendisi için "Kralımız çok yaşa!" ifadelerini kullanmasına New York Valisi Kathy Hochul'dan tepki geldi.

New York Valisi Kathy Hochul, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini "kral" olarak tanımlamasını eleştirerek, "Biz bir yasalar ulusuyuz, kral tarafından yönetilmiyoruz." ifadesini kullandı.

"BİZ YASALAR ULUSUYUZ"

Hochul, sosyal medya platformu X üzerinden, Trump'ın New York'ta trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerini kaldırması üzerine açıklama yaptı.

Trump'ın tarifeleri kaldırma açıklamasında kendisini "kral" olarak tanımlamasını eleştiren Hochul, "Biz bir yasalar ulusuyuz, kral tarafından yönetilmiyoruz." ifadesini kullandı.

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Hochul, Trump'ın kaldırdığı trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerinin "olumlu sonuçları" olduğunu belirterek bu uygulamanın korunması için yasal yollara başvurduklarını duyurdu.

"KRALIMIZ ÇOK YAŞA"

ABD Ulaştırma Bakanlığı, New York Şehri Metropolitan Ulaşım Otoritesinin (MTA) tartışmalı yoğunluk ücretlendirme planına verdiği desteği geri çektiğini ve programı sonlandırma sürecini eyalet yetkilileri ve ilgili paydaşlarla görüşeceğini duyurdu.

New York'ta trafik sıkışıklığına göre ayarlanan fiyat tarifelerini kaldıran Trump, kendisi için "Trafik sıkışıklığı fiyatlandırması öldü. Manhattan ve tüm New York kurtuldu. Kralımız çok yaşa!" ifadesini kullanırken, Beyaz Saray da Trump'ı "kral" olarak resmeden bir dergi kapağı paylaşmıştı.

Trump ile Beyaz Saray'ın "kral" temalı paylaşımları, sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.

Diğer yandan tarifeden önce New York'un Manhattan bölgesine her gün 700 binden fazla aracın girdiği ve trafiğin ortalama 11 km/saat hıza düştüğü, bunun da 2010'dakinden yüzde 23 daha yavaş olduğunu ifade edildi.