Ardahan ve Kars'ta araçlarıyla yolda mahsur kalan 57 kişi kurtarıldı

Aşağı Damlapınar köy yolunda mahsur kalan köy minibüsündeki 7 kişi ile Başköy'de mahsur kalan saman yüklü kamyon ile sürücüsü İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Kentte iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. İlçeye bağlı Akçakale köy yolunda araçlarıyla 8 kişi kurtarıldı.

Ardahan ile Kars'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda araçlarıyla mahsur kalan 57 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

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