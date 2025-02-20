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        Ardahan ve Kars'ta araçlarıyla yolda mahsur kalan 57 kişi kurtarıldı

        Ardahan ile Kars'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda araçlarıyla mahsur kalan 57 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 14:55 Güncelleme: 20.02.2025 - 14:55
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        Ardahan ve Kars'ta araçlarıyla yolda mahsur kalan 57 kişi kurtarıldı
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        Ardahan ile Kars'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda araçlarıyla mahsur kalan 57 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

        Ardahan'da dün başlayan ve aralıklarla yağan kar, ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Yoğun kar ve tipi nedeniyle il genelinde içinde 41 kişinin bulunduğu 27 araç kara saplandı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgelere İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla araçlar mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 119 köy yolundan 95'i yeniden açıldı.

        - Kars

        Kars'ın Selim ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 16 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kentte iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. İlçeye bağlı Akçakale köy yolunda araçlarıyla 8 kişi kurtarıldı.

        Aşağı Damlapınar köy yolunda mahsur kalan köy minibüsündeki 7 kişi ile Başköy'de mahsur kalan saman yüklü kamyon ile sürücüsü İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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