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        Haberler Dünya ABD'de su borusu patladı, soğuk hava nedeniyle sokaklar buzla kaplandı! | Dış Haberler

        ABD'de su borusu patladı, soğuk hava nedeniyle sokaklar buzla kaplandı!

        ABD'nin Michigan eyaletinin Detroit bölgesinde ana su borusunun patlamasının ardından soğuk hava nedeniyle sokaklar buzla kaplandı. Yetkililer çalışmaların 6 hafta kadar sürebileceğini ifade ederken, yüzlerce aracın sular altında kaldığı görüldü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.02.2025 - 13:19 Güncelleme: 20.02.2025 - 13:19
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        ABD'nin Michigan eyaletinin Detroit bölgesinde aşırı soğuk hava nedeniyle ana su borusu patladı.

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        Gece saatlerinde yaşanan olayda yüzlerce ev ve araç sular altında kaldı.

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        Düşük sıcaklıklar nedeniyle su, kısa sürede buz tuttu.

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        Yetkililer yaklaşık 300 evin etkilendiğini belirtirken, acil ekipler mahsur kalanları kurtarmak için çalışıyor.

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        Öte yandan patlayan su borusuna düzeltmek için çalışmaların altı hafta kadar sürebileceği ifade edildi.

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        *Haberin görselleri AP ve DHA tarafından servis edilmiştir.

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