ABD'de su borusu patladı, soğuk hava nedeniyle sokaklar buzla kaplandı!
ABD'nin Michigan eyaletinin Detroit bölgesinde ana su borusunun patlamasının ardından soğuk hava nedeniyle sokaklar buzla kaplandı. Yetkililer çalışmaların 6 hafta kadar sürebileceğini ifade ederken, yüzlerce aracın sular altında kaldığı görüldü
ABD'nin Michigan eyaletinin Detroit bölgesinde aşırı soğuk hava nedeniyle ana su borusu patladı.
Gece saatlerinde yaşanan olayda yüzlerce ev ve araç sular altında kaldı.
Düşük sıcaklıklar nedeniyle su, kısa sürede buz tuttu.
Yetkililer yaklaşık 300 evin etkilendiğini belirtirken, acil ekipler mahsur kalanları kurtarmak için çalışıyor.
Öte yandan patlayan su borusuna düzeltmek için çalışmaların altı hafta kadar sürebileceği ifade edildi.
*Haberin görselleri AP ve DHA tarafından servis edilmiştir.