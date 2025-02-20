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        Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı muhtemel 11'i

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, kader sınavına çıkıyor... Sarı-kırmızılılar, play-off turu ilk maçında Hollanda'da 4-1 mağlup olduğu AZ Alkmaar'ı Seyrantepe'de ağırlıyor. Son 16 turuna yükselmesi için en az 4 farklı galibiyete ihtiyacı olan Aslan,1988 yılındaki 5-0'lık unutulmaz Neuchatel Xamax zaferinin benzerini tekrarlayıp Türkiye'yi yine sevince boğmak istiyor... İşte zorlu mücadele öncesi Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 09:17 Güncelleme: 20.02.2025 - 09:34
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        1

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bu akşam Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını ağırlayacak.

        RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

        2

        Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Anthony Taylor yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Sam Barrott'un üstleneceği müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Darren England olacak. VAR odasında England'ın yardımcısı Stuart Attwell olacak.

        3

        Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatında düzenlenen "Kupa 2"de normal sezonu 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 14. olarak play-off turuna yükseldi. Bu turda AZ Alkmaar ile eşleşen Galatasaray, rakibiyle Hollanda'da yaptığı ilk maçı 4-1 kaybetti.

        Galatasaray'ın adını son 16 turuna yazdırması için yarınki karşılaşmada 4 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak. Üç farklı sarı-kırmızılı takım galibiyeti müsabakanın uzamasını sağlayacak. Diğer skorlarda ise Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erecek.

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        AZ ALKMAAR İLE ÜÇÜNCÜ RANDEVU

        Galatasaray ile AZ Alkmaar, bu sezon üçüncü kez karşılaşacak.

        UEFA organiasyonlarında ilk kez bu sezon birbirine rakip olan iki takım, 2 kez karşı karşıya geldi. UEFA Avrupa Ligi'nin normal sezonunda Hollanda'daki maç 1-1 sona erdi. Aynı ülkede oynanan bu turun ilk maçı da kırmızı-beyazlıların 4-1'lik üstünlüğüyle bitti.

        Bu karşılaşma iki takım arasında hem bu sezon hem de genel toplamdaki üçüncü müsabaka olacak.

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        NEUCHATEL XAMAX ZAFERİNİ TEKRARLAMAYA ÇALIŞACAK

        Galatasaray, Türk futbol tarihinde önemli yer tutan Neuchatel Xamax zaferini tekrarlayabilmek için mücadele edecek.

        İsviçre temsilcisi ile 1988-1989 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde eşleşen sarı-kırmızılı takım, ilk maçı deplasmanda 3-0 kaybetti. Tur şansını zoran sokan Galatasaray, İstanbul'da rakibini 5-0 yenerek adını yarı finale yazdırırken Türk futbol tarihine geçen bir geri dönüşe imza attı.

        Tarihinde Avrupa kupalarında çift ayaklı eleme turlarının ilk maçında 8 kez 3 ve üstü farkla mağlup olan Galatasaray, sadece Neuchatel Xamax'ı elemeyi başardı. Diğer 7 eşleşmeden boynu bükük ayrıldı.

        6

        GALATASARAY'DA 5 EKSİK

        Sarı-kırmızılı takımda 5 futbolcu bugünkü müsabakada forma giyemeyecek.

        Teknik direktör Okan Buruk, ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Kaan Ayhan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Alvaro Morata, Yunus Akgün ve Mauro Icardi'den faydalanamayacak. Galatasaray'da ayrıca isimleri UEFA listesinde yer almayan Lemina, Frankowski, Eren Elmalı ve Ahmed Kutucu da maçta oynayamayacak.

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        AVRUPA'DA SON 5 MAÇINI KAZANAMADI

        Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 5 müsabakadan galibiyet alamadı.

        "Kupa 2"de sezona iyi başlayan Galatasaray, ilk 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son galibiyetini lig etabının 4. haftasında sahasında İngiltere temsilcisi Tottenham'a karşı elde eden "Cimbom" sonrasındaki 3 müsabakadan da beraberlik aldı.

        Galatasaray, Hollanda temsilcileri Ajax ve AZ Alkmaar ile üst üste yaptığı maçlardan yenik döndü.

        8

        ÜST ÜSTE 32 MAÇTA GOL ATTI

        Galatasaray, son 32 resmi müsabakada fileleri havalandırdı.

        Gol atamadığı son resmi mücadeleyi 27 Haziran 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanş karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında oynayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 21 Süper Lig, 9 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında gol buldu.

        Bu süreçte ligde 2'si hükmen galibiyetten olmak üzere hanesine 55 gol yazılan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 20, Türkiye Kupası'nda ise 6 kez fileleri havalandırdı.

        9

        AVRUPA'DA TÜM MAÇLARDA GOL YEDİ

        Galatasaray, UEFA organizasyonlarında bu sezon yaptığı 11 maçta da kalesini gole kapatamadı.

        Sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda 3-2 ve 1-0'lık skorlarla İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenen sarı-kırmızılı ekip, yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi savunma yapamadı.

        Galatasaray, "Kupa 2"de çıktığı 9 maçta da rakiplerin gol bulmasını önleyemedi. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte topu filelerinden 20 kez çıkardı.

        10

        Galatasaray'ın muhtemel 11'i:

        11

        Muslera

        12

        Cuesta

        13

        Davinson Sanchez

        14

        Abdülkerim

        15

        Jelert

        16

        Torreira

        17

        Sara

        18

        Sallai

        19

        Mertens

        20

        Barış Alper

        21

        Osimhen

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