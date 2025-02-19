Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da eğitime kar engeli

        Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 21:09 Güncelleme: 19.02.2025 - 21:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da eğitime kar engeli
        ABONE OL

        Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Posof ilçesi haricinde Ardahan il genelinde kuvvetli kar yağışı ve tipi sebebiyle eğitim öğretime 20 Şubat Perşembe ara verilmiştir." ifadesini kullandı.

        Çiçek, aynı gün engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli olacağını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜSİAD Başkanı Turan'a da soruşturma
        TÜSİAD Başkanı Turan'a da soruşturma
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        İstanbullunun eve dönüş çilesi
        İstanbullunun eve dönüş çilesi
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
        İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Beyaz esaret! Kar yağışı hayatı felç etti
        Beyaz esaret! Kar yağışı hayatı felç etti
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        19 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        İstanbul'da okullar tatil edildi
        İstanbul'da okullar tatil edildi
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti

        Benzer Haberler

        Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolu, tır geçişine kapatıldı
        Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolu, tır geçişine kapatıldı
        Ardahan'da kar etkili oluyor
        Ardahan'da kar etkili oluyor
        Ardahan Valisi Çiçek, buzla kaplı Çıldır Gölü üstünde off-road aracıyla gös...
        Ardahan Valisi Çiçek, buzla kaplı Çıldır Gölü üstünde off-road aracıyla gös...
        Buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde "Altın At Kristal Buz Festivali" yapıldı
        Buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde "Altın At Kristal Buz Festivali" yapıldı
        Çıldır Gölü'nde renkli festival
        Çıldır Gölü'nde renkli festival
        Çıldır Gölü'ndeki festivalden renkli görüntüler
        Çıldır Gölü'ndeki festivalden renkli görüntüler