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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası | Son dakika haberleri

        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!

        Adana'da, hafif ticari aracıyla motosiklete çarpıp, 52 yaşındaki Aydın Uslu'nun ölümüne neden olan hafif ticari aracın sürücüsü 22 yaşındaki Şükrü D.'nin, kazadan önce içki masasında çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Şükrü D., tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 12:02 Güncelleme: 20.02.2025 - 12:02
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        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
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        Adana'da kahreden kaza, 18 Şubat'ta saat 21.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi.

        'SAĞ'LAMAYA ÇALIŞIRKEN MOTOSİKLETE ÇARPTI

        DHA'daki habere göre Şükrü D. (22), hafif ticari aracıyla, önündeki otomobilin sağından geçmeye çalıştığı sırada, sağ şeritte ilerleyen Aydın Uslu’nun (52) kullandığı motosiklete, ardından da aydınlatma direğine çarptı.

        YAYA OLARAK OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Kazanın ardından Şükrü D., yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte yaya olarak kaçarken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

        USLU, OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Aydın Uslu, 52 yaşında hayata veda etti.
        Aydın Uslu, 52 yaşında hayata veda etti.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin kontrolünde motosiklet sürücüsü Aydın Uslu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Uslu'nun cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        İÇKİLİ YEMEK FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞ

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şükrü D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Şükrü D.’nin, kazadan bir süre önce içki masasında poz verip, çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

        APARTMAN DAİRESİNDE YAKALANDI

        Polis, Şükrü D.’yi saklandığı apartman dairesinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şükrü D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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