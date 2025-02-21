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        Haberler Gündem Kırıkkale'de kaybolan demans hastası ölü bulundu - Güncel haberler

        Kırıkkale'de kaybolan demans hastası ölü bulundu

        Kırıkkale'de 7 gün önce kaybolan 70 yaşındaki demans hastası Aydemir Şatay'ın boş arazide cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 19:34 Güncelleme: 21.02.2025 - 19:34
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        Kaybolan demans hastası ölü bulundu
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        Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan demans hastası Aydemir Şatay, 14 Şubat'ta evinden çıktıktan sonra kayboldu.

        Babası Aydemir Şatay'a ulaşamayan K.Ş., durumu polise bildirdi. Güvenlik güçleri tarafından Şatay'ın bulunması için çalışması başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarından Şatay'ın izine ulaşmaya çalışan polis, cep telefonunun son sinyal verdiği Etiler Mahallesi çevresinde arama yaptı.

        Bir haftadır kent merkezindeki birçok noktada dron destekli arama çalışması yürüten polis ekipleri, Aydemir Şatay'ın Silah Organize Sanayi Bölgesi'ne doğru gittiğini tespit etti. Arama çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, sanayi bölgesi yakınlarındaki boş arazide Şatay’ın cansız bedenine ulaştı. Şatay'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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