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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN - ikas Eyüpspor Haberleri

        Eyüpspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

        Eyüpspor - Beşiktaş maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Avrupa Kupaları mücadelesini sürdüren ikas Eyüpspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki kritik maçta karşı karşıya geliyor. Ligin yeni takımı ikas Eyüpspor, geride kalan dönemde başarılı bir performans sergiledi. 40 puanla 4. sırada yer alan Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, son iki haftada ise galibiyet alamadı. Beşiktaş ise zorlu Trabzonspor maçını 2-1 kazanıp puanını 38 yaptı. Üst üste iki galibiyet ile moral bulan Solskjaer'in öğrencileri, Eyüpspor karşısında da galip gelerek. sıraya yerleşmek istiyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.02.2025 - 18:57 Güncelleme: 21.02.2025 - 19:03
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        STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

        HAKEM: Muhammet Ali Metoğlu

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Eyüpspor: Berke, Vezo, Claro, Robin Yalçın, Caner Erkin, Melih, Emre Mor, Yalçın, Tayfur Bingöl, Ampem, Thiam.

        Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rashica, Joao Mario, Rafa Silva, Immobile.

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk oluyor.

        Ligde çıktığı 22 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 38 puanla 5. basamakta yer alıyor.

        Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde son haftalarda çıkışa geçen siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakada 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

        "Kara kartal", ikas Eyüpspor'u yenerek Avrupa kupalarına katılma yolunda hata yapmak istemiyor.

        Eyüpspor ise ligde yaptığı 23 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi aldı ve topladığı 40 puanla 4. sırada bulunuyor.

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        Ligde oynadığı son 7 karşılaşmada 4 kez sahadan galip ayrılan eflatun-sarılı ekip, rakipleriyle 2 defa puanları paylaşırken 1 kez de haftayı puansız kapattı.

        LİGDE İKİNCİ RANDEVU

        Beşiktaş ile ikas Eyüpspor, Süper Lig'de ikinci kez karşı karşıya geliyor.

        Siyah-beyazlılar, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'u ligin ilk devresinde Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada 2-1'lik skorla geçmişti.

        İki ekip geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da karşı karşıya gelirken Beşiktaş, eflatun-sarılılar karşısında 4-0'lık galibiyet elde etmişti.

        EKSİKLER

        Beşiktaş, ikas Eyüpspor karşısında dört oyuncusundan yoksun sahaya çıkıyor.

        "Kara kartal"da savunma oyuncuları Bakhtiyor Zaynutdinov ile Emrecan Terzi'nin tedavileri sürüyor.

        Bireysel çalışmalarına devam eden kaptan Necip Uysal ile takımdan ayrı kısmi olarak antrenmanlara katılan Gabriel Paulista'nın da kadroda yer almıyor.

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