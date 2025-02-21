Eyüpspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN Eyüpspor - Beşiktaş maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Avrupa Kupaları mücadelesini sürdüren ikas Eyüpspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki kritik maçta karşı karşıya geliyor. Ligin yeni takımı ikas Eyüpspor, geride kalan dönemde başarılı bir performans sergiledi. 40 puanla 4. sırada yer alan Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, son iki haftada ise galibiyet alamadı. Beşiktaş ise zorlu Trabzonspor maçını 2-1 kazanıp puanını 38 yaptı. Üst üste iki galibiyet ile moral bulan Solskjaer'in öğrencileri, Eyüpspor karşısında da galip gelerek. sıraya yerleşmek istiyor

Ajanslar Giriş: 21.02.2025 - 18:57 Güncelleme: 21.02.2025 - 19:03 facebook

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