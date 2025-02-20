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        Ağrı, Ardahan ve Kars'ta eğitime 'kar' engeli

        AĞRI, Ardahan ve Kars'ta kar ve buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 22:10 Güncelleme: 20.02.2025 - 22:10
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        Ağrı, Ardahan ve Kars'ta eğitime 'kar' engeli
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        AĞRI, Ardahan ve Kars’ta kar ve buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

        Ağrı, Ardahan ve Kars Valiliği, bölgede devam eden kar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 21 Şubat Cuma günü tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel de 1 günlük idari izinli sayılacak. Ardahan Valiliği Posof ilçesinde eğitim ve öğretimin devam edeceğini açıkladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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