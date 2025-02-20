Ağrı, Ardahan ve Kars'ta eğitime 'kar' engeli

AĞRI, Ardahan ve Kars’ta kar ve buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Ağrı, Ardahan ve Kars Valiliği, bölgede devam eden kar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 21 Şubat Cuma günü tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel de 1 günlük idari izinli sayılacak. Ardahan Valiliği Posof ilçesinde eğitim ve öğretimin devam edeceğini açıkladı.