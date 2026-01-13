Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle kapatıldı
Ardahan-Şavşat kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.
Kent genelinde etkisini artıran yoğun kar ve tipi, Ardahan'ı Artvin üzerinden Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşımı aksattı.
Yoğun tipi, yolun Sahara mevkisinde görüş mesafesini düşürdü.
Görüş mesafesinin düşmesi dolayısıyla ekiplerce yol tüm araçların geçişine kapatıldı.
Öte yandan ulaşıma kapatılan yolun yaylalar mevkisinde 3 farklı noktaya çığ düştüğü öğrenildi.
Ekipler, alanda çalışma yapmak için tipinin dinmesini bekliyor.
