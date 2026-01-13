Habertürk
Habertürk
        Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle kapatıldı

        Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle kapatıldı

        Ardahan-Şavşat kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 10:32 Güncelleme: 13.01.2026 - 10:32
        Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle kapatıldı
        Ardahan-Şavşat kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

        Kent genelinde etkisini artıran yoğun kar ve tipi, Ardahan'ı Artvin üzerinden Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşımı aksattı.

        Yoğun tipi, yolun Sahara mevkisinde görüş mesafesini düşürdü.

        Görüş mesafesinin düşmesi dolayısıyla ekiplerce yol tüm araçların geçişine kapatıldı.

        Öte yandan ulaşıma kapatılan yolun yaylalar mevkisinde 3 farklı noktaya çığ düştüğü öğrenildi.

        Ekipler, alanda çalışma yapmak için tipinin dinmesini bekliyor.

