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        Megakent beyaz gelinlik giydi

        İstanbul'da etkili olan kar yağışı, kentin tarihi simgelerini beyaza bürüdü. Havadan çekilen görüntülerde kartpostallık manzaralar oluştu

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 21.02.2025 - 18:44 Güncelleme: 21.02.2025 - 18:46
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        İstanbul’da etkili olan kar yağışı, kentin tarihi simgelerini beyaza bürüdü.

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        Havadan çekilen görüntülerde kartpostallık manzaralar oluştu.

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        İstanbul’da etkili olan kar yağışı, şehrin önemli yapılarında masalsı manzaralar oluşturdu.

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        Beyoğlu’nda bulunan Galata Kulesi, karla kaplanan çevresiyle büyüleyici bir görüntüye kavuşurken, Fatih Eminönü’ndeki tarihi yapılar arasında Yeni Camii, Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı ile Topkapı Sarayı da karlar altında kartpostallık görüntüler sundu.

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        Havadan çekilen görüntüler, İstanbul’un tarihi dokusunun karla birleşen güzelliğini gözler önüne serdi.

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