ABD: Zelenskiy maden anlaşmasını imzalayacak

ABD Ulusal Güvenlik Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna'nın sahip olduğu değerli madenlerle ilgili anlaşma teklifinin aslında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den geldiğini ifade etti.

Waltz "Medyanın görmezden gelmek istediği bir kısım var. Geçtiğimiz eylül ayında Zelenskiy, ABD'ye ortaklık teklif etmişti. Sahip olduğumuz madenlere yatırım yapın demişti ve Başkan Trump da anlaşma teklif ederek hazine bakanını Kiev'e gönderdi." diyerek madenlerle ilgili konunun aslında Ukrayna tarafından gündeme getirildiğini belirtti.

Waltz ayrıca Zelenskiy'nin yakın zamanda madenlere ilişkin anlaşmayı imzalayacağını ifade ederken, bunun Ukrayna için de iyi olacağının altını çizdi.

Waltz, bu anlaşmanın ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı desteklerin bir karşılığı olduğunu belirterek "Avrupalılar yardımı kredi şeklinde yaptı. Avrupalıların borcu geri ödenecek de ABD'lilerin borcu ödenmeyecek mi?" dedi.

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