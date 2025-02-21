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        Haberler Dünya ABD: Zelenskiy, maden anlaşmasını imzalayacak | Dış Haberler

        ABD: Zelenskiy maden anlaşmasını imzalayacak

        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin arasının gerilmesine neden olan maden anlaşmasının aslında Zelenskiy tarafından teklif edildiğini söyledi. Waltz ayrıca Zelenskiy'nin yakında anlaşmayı imzalayacağını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 19:13 Güncelleme: 21.02.2025 - 19:24
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        ABD: Zelenskiy maden anlaşmasını imzalayacak
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        ABD Ulusal Güvenlik Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna'nın sahip olduğu değerli madenlerle ilgili anlaşma teklifinin aslında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den geldiğini ifade etti.

        Waltz "Medyanın görmezden gelmek istediği bir kısım var. Geçtiğimiz eylül ayında Zelenskiy, ABD'ye ortaklık teklif etmişti. Sahip olduğumuz madenlere yatırım yapın demişti ve Başkan Trump da anlaşma teklif ederek hazine bakanını Kiev'e gönderdi." diyerek madenlerle ilgili konunun aslında Ukrayna tarafından gündeme getirildiğini belirtti.

        Waltz ayrıca Zelenskiy'nin yakın zamanda madenlere ilişkin anlaşmayı imzalayacağını ifade ederken, bunun Ukrayna için de iyi olacağının altını çizdi.

        Waltz, bu anlaşmanın ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı desteklerin bir karşılığı olduğunu belirterek "Avrupalılar yardımı kredi şeklinde yaptı. Avrupalıların borcu geri ödenecek de ABD'lilerin borcu ödenmeyecek mi?" dedi.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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