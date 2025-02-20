Ardahan'da eğitime kar engeli

Çiçek, hamile, engelli kamu personeli, çocukları anaokulu ve kreşlerde eğitim gören kadın kamu personelinin de idari izinli olacağını bildirdi.

Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz yol-hava koşulları sebebiyle Posof ilçesi dışında Ardahan geneli eğitime 21 Şubat Cuma bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesini kullandı.

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