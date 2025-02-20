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        Ardahan'da eğitime kar engeli

        Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 20:46 Güncelleme: 20.02.2025 - 20:46
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        Ardahan'da eğitime kar engeli
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        Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

        Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz yol-hava koşulları sebebiyle Posof ilçesi dışında Ardahan geneli eğitime 21 Şubat Cuma bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesini kullandı.

        Çiçek, hamile, engelli kamu personeli, çocukları anaokulu ve kreşlerde eğitim gören kadın kamu personelinin de idari izinli olacağını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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