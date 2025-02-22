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        Ardahan Göle'de kar kütleleri ilçe dışına taşınıyor

        Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden Ardahan'ın Göle ilçesinde, etkili olan yoğun yağışla biriken kar kütleleri kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 12:29 Güncelleme: 22.02.2025 - 12:35
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        Ardahan Göle'de kar kütleleri ilçe dışına taşınıyor
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        Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden Ardahan'ın Göle ilçesinde, etkili olan yoğun yağışla biriken kar kütleleri kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

        İlçe merkezinde 3 gündür aralıklarla yağan kar, araç ve yaya trafiğinde aksamalara neden oluyor.

        Göle Belediyesince 2 kamyon, 2 kepçe, 1 loder kepçe ve 1 grayder ile 25 personelle yapılan çalışmayla, cadde ve sokaklardan temizlenen kar birikintileri kamyonlara yüklenerek, yerleşim yeri dışına taşınıyor.

        Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, AA muhabirine, ilçeyi yoğun kar birikintilerinden temizlemek için çalışma başlattıklarını, son 3 gündür kar yağışı ve soğuk havanın Göle'yi olumsuz etkilediğini söyledi.

        İlçenin huzur ve refahı için çalıştıklarını anlatan Budak, "Vatandaşlardan tek isteğimiz kapılarının önlerini temizlemeleridir, ana arterleri biz temizleyeceğiz. Daha sonra buz oluşumunu önlemek için tuzlama çalışması yapacağız. Göle bilindiği gibi, hem soğuk hem de kar yağışının etkisini yoğun gösterdiği bir yer." dedi.

        Bazı noktalarda kar kalınlığının bir metreyi aştığını belirten Budak, 3 günde 76 kamyonun çevre yolu bölgesine kar taşıdığını aktardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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