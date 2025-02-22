Ardahan'da İl Özel İdaresi ekipleri kent merkezinde karla mücadele çalışması yürüttü

Ardahan'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle karla kaplanan yollar ile okul ve kurumların bahçeleri İl Özel İdaresi ekiplerince temizlendi.

Kentte üç gündür süren yağış sebebiyle kent merkezindeki yollar, okullar ve kurumların bahçeleri beyaz örtüyle kaplandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 26 kurumun bahçesi ile ana yol bağlantılarını kardan temizledi.

Ekipler, pazartesi açılacak okulların yol ve bahçelerini hazır hale getirmek için yoğun çalışma yürüttü.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, AA muhabirine, kentte 3 gündür karla mücadele çalışmasının yoğun şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

Başta okul bahçeleri olmak üzere birçok kurumun bahçe ve yoluna müdahale ettiklerini belirten Emin, çalışmaların Vali Hayrettin Çiçek'in talimatıyla gerçekleştiğini anlattı.