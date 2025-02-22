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        Haberler Dünya Amerika ABD Başkanı Trump, Genelkurmay Başkanı Brown'ı görevden aldı | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump, Genelkurmay Başkanı Brown'ı görevden aldı

        ABD Başkanı Donald Trump, Genelkurmay Başkanı Charles Brown'ı ani bir kararla görevden alarak yerine Hava Kuvvetleri'nden korgeneral rütbesiyle emekli olan Dan Caine'i aday gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 07:02 Güncelleme: 22.02.2025 - 07:02
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        Trump, Genelkurmay Başkanı Brown'ı görevden aldı
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        ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, hizmetlerinden dolayı Brown'a teşekkür etti.

        Trump, paylaşımında, "General Brown'a, şu anki Genelkurmay Başkanlığımız da dahil olmak üzere ülkemize verdiği 40 yılı aşkın hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi bir beyefendi ve seçkin bir lider; kendisi ve ailesi için iyi bir gelecek diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Yeni Genelkurmay Başkanlığı görevine emekli Hava Kuvvetleri Korgenerali Dan "Razin" Caine'i aday gösterdiğini açıklayan Trump, Caine'in özellikle DEAŞ'la mücadelede başarılar gösterdiğine dikkati çekti.

        AA'nın haberine göre; ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de yaptığı açıklamada Brown'a teşekkür ederken, Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Oramiral Lisa Franchetti ve Hava Kuvvetleri İkinci Komutanı Orgeneral Jim Slife'ın da görevden alındığını duyurdu.

        Brown, ABD tarihinde general rütbesiyle görev yapan ikinci siyahi Amerikalı olarak kayıtlara geçmişti. Caine, son olarak Merkezi İstihbarat Teşkilatında (CIA) askeri işlerden sorumlu yardımcı direktör olarak görev yapmıştı.

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        #ABD
        #Donald Trump
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