En iyi 5 klasik kara film
Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programında aksiyondan bilimkurguya, romantik komediden müzikale, korkudan western'e sinema tarihine damga vurmuş filmleri, usta yönetmenlerin klasiklerini listeliyor
Giriş: 22.02.2025 - 08:59 Güncelleme: 22.02.2025 - 08:59
Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programının bu bölümünde Darağacımı Yükseğe Kur'dan (Out of the Past) Birleşen Kalpler'e (The Big Sleep), Bitmeyen Balayı'ndan (Touch of Evil) Çifte Tazminat'a (Double Indemnity) 'sinema tarihinin en iyi 5 klasik kara filmi'ni anlattı.
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