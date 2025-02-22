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        Haberler Kültür-Sanat En iyi 5 klasik kara film

        En iyi 5 klasik kara film

        Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programında aksiyondan bilimkurguya, romantik komediden müzikale, korkudan western'e sinema tarihine damga vurmuş filmleri, usta yönetmenlerin klasiklerini listeliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 08:59 Güncelleme: 22.02.2025 - 08:59
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        En iyi 5 klasik kara film
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        Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programının bu bölümünde Darağacımı Yükseğe Kur'dan (Out of the Past) Birleşen Kalpler'e (The Big Sleep), Bitmeyen Balayı'ndan (Touch of Evil) Çifte Tazminat'a (Double Indemnity) 'sinema tarihinin en iyi 5 klasik kara filmi'ni anlattı.

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        #klasik kara film
        #MEHMET AÇAR
        #KADİR KAYMAKÇI
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