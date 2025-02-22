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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ela, 11 yaşındaydı... 8 yaşındaki av tüfeğini gördü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Ela, 11 yaşındaydı... 8 yaşındaki av tüfeğini gördü!

        Sakarya'da, ablası ve komşularının çocuklarıyla evde oyun oynayan 8 yaşındaki erkek çocuğu R.E., yatağın altındaki av tüfeğini gördü. Tüfeği eline alan çocuk, 11 yaşındaki ablası Ela'yı başından vurdu. Ela kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 08:32 Güncelleme: 22.02.2025 - 08:32
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        Ela, 11 yaşındaydı... 8 yaşındaki av tüfeğini gördü!
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        Sakarya'da iddiaya göre, dün akşam saatlerinde Geyve ilçesi Çeltikler Mahallesi'ndeki evlerinde Eda E. (11) ve kardeşi R.E. (8), anne ve babalarının yanlarında olmadığı sırada oyun oynamak için komşularının 3 çocuğuyla bir araya geldi.

        YATAĞIN ALTINDAKİ TÜFEK SONUN BAŞLANGICI OLDU

        AA'daki habere göre R.E, yatağın altında bulduğu ruhsatsız av tüfeğini eline aldı. Kardeşinin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu saçmaların başına isabet ettiği Eda E. ağır yaralandı. R.E. ise tüfeğin geri tepmesi sonucu yaralandı.

        EDA MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Haber verilmesi üzerine eve gelen anne ve baba, yaralı çocuklarını Geyve Devlet Hastanesi'ne götürdü. Eda E., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı, kardeşi R.E. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        ANNE VE BABA SERBEST BIRAKILDI

        Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, anne ve baba emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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