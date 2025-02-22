Tekirdağ'da olay, 23 Ağustos 2024 gecesi Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte çiğ köfte dükkanı bulunan Hasan Dim (46) ile fabrikada işçi olarak çalışan 2 çocuğunun annesi Elif Dim (38) arasında, evde çocukların bulunmadığı sırada tartışma çıktı.

Olaydan sonra kaçan ve güvenlik güçleri tarafından her yerde aranan Hasan Dim, 3 gün sonra kırsal Karacakılavuz Mahallesi'nde görüldü. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), motosikletle kaçmaya çalışan Dim'i durdurup, teslim olmasını istedi. Motosikletten inen Dim, yanında taşıdığı bıçağı boğazına dayayıp, "Gelmeyin kendimi keserim, kendimi öldürürüm' dedi. JASAT ekiplerinin yaklaşık 10 dakika süren ikna çabasıyla Dim, elindeki bıçağı bırakıp teslim oldu.

İddianamede, “Evin içerisinde elleriyle ve ütü ile maktulün baş bölgesine birçok kez vurduğu, maktulü evin banyo kısmına götürerek yine burada maktulü darp etmek suretiyle ölümüne sebebiyet verdiği, şüphelinin savunmasında iki kez tokat attığını öldürme niyetinin olmadığını belirtmiş ise de; otopsi raporuna göre maktulün yüz ve baş bölgesinde yoğun darp izlerinin bulunması, olay yerinde sapı kırık taban kısmında kan izleri bulunan ütü bulunmuş olması ve olay yerinin dağınık olması, şüphelinin ifadesinde maktul uyanmayınca hemen 112'yi aradığını belirtmesine rağmen kamera görüntülerine ve 112 kayıtlarına göre evden ayrılarak oğlu A.E. Dim'i alıp saat 20.40'ta ikamete bıraktıktan sonra saat 20.42'de 112'yi aramış olması hususları nazara alınarak öldürme kastıyla hareket ettiğinin değerlendirildiği, yine şüphelinin maktule saat 16:44 sıralarında tehdit mesajı göndermiş olması nazara alınarak eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğinin değerlendirildiği bu şekilde şüphelinin üzerine atılı 'Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçunu işlediği kamera görüntüleri, imaj inceleme raporu, otopsi tutanağı, beyanlar ve tüm dosya kapsamından anlaşılmakta" denildi.

"EŞİME TOKAT ATTIM"

Hasan Dim'in yargılanmasına Tekirdağ 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Hasan Dim, ölen Elif Dim'in babası Mustafa Yörük, annesi Nurgül Yörük, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Duruşmada savunmasını yapan ve zaman zaman ağlayan Hasan Dim, ütü ile karısının başına vurduğunu kabul etmedi. Eşiyle mutlu bir evlilikleri olduğunu söyleyen Dim, "Eşim daha önce sanal bir oyunda bir kadınla konuştuğumu görünce bir tartışma yaşadık. Sonra aramız düzelmişti. Olayın olduğu gün de aynı konudan dolayı tartıştık. İşten eve gelince tartışma sonrası eşime tokat attım.

"İKİNCİ TOKADI ATTIM TEPKİSİZ KALDI"

Yere düştü, daha sonra oturur pozisyonda bana hakaret etti ve ikinci tokadı attım. Döndüm arkamı oradan çıkarken tepkisiz kaldığını gördüm ve geri döndüm. Baktığımda baygındı, kendisini ayıltmaya çalıştım ama ayıltamadım. Daha sonra kendisini banyoya götürdüm, yüzüne su tuttum ama yine ayılmadı.

"YAŞANANLARDAN DOLAYI PİŞMANIM"

Sonra ambulansı aramak için motosiklette olan telefonumu almaya aşağı indikten sonra oğlumu arayıp iş yerinden onu almamı söyleyince onu alıp eve bırakıp motorla evden ayrıldım. Daha sonra ambulansı aradım. Olayın buralara gelmesini istemedim. Yaşananlardan dolayı pişmanım. Bazı haberlerde ütüyle eşimin kafasına vurduğum söyleniyor ama öyle bir şey olmadı. Ben asla tasarlayarak bu olayı gerçekleştirmedim" dedi.

ELİF'İN AİLESİ EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

Elif Dim'in annesi Nurgül Yörük, duruşmada göz yaşlarına hakim olamadı. Anne Yörük ile baba Mustafa Yörük, sanıkla kızlarının aralarının iyi olmadığını belirterek, zaman zaman tartışma yaşadıklarını anlatarak, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada çiftin çocukları A.E.D.'nin pedagog eşliğinde adli gözlem odasından yapılan bağlantı ile ifadesine başvuruldu. A.E.D., anne ve babasının zaman zaman tartışma yaşadığını belirterek, babasından şikayetçi olup olmama konusunda kararsız olduğunu söyledi.

Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, Tekirdağ Barosu'nun duruşmaya katılma talebini reddetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma ertelendi.