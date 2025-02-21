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        Haberler Dünya Putin: Oreşnik güneş ısısına dayanaklı | Dış Haberler

        Putin: Oreşnik'in savaş başlığı güneş sıcaklığına dayanaklı

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz kasım ayında ilk defa kullanılan Oreşnik balistik füzesine ilişkin yeni bir açıklama yaparak Oreşnik'in savaş başlığının güneşin yüzey sıcaklığına kadar dayanabileceğini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 23:36 Güncelleme: 22.02.2025 - 00:13
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        Putin: Oreşnik güneş sıcaklığına dayanaklı
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen Geleceğin Teknolojileri Forumu'nda konuşma yaptı.

        Konuşmasında Sovyetler Birliği'nden kalan teknoloji mirasına, yapay zekaya ve Oreşnik balistik füzesine değinen Putin, bilimsel çalışmalara ayrılan bütçenin gayrisafi milli hasılaya oranla yüzde 2'ye çıkması gerektiğini belirtti.

        Putin, Sovyetler'den önemli bir teknoloji mirası kaldığını ancak bu mirasın hakkının verilmediğini ifade ederken bu durum sebebiyle dışa bağımlı hâle geldiklerini dile getirdi. Putin bununla beraber, teknolojik gelişme için nadir toprak elementlerine de vurgu yaptı ve lityum elementine dikkat çekti.

        PUTİN: OREŞNİK'İN SAVAŞ BAŞLIĞI GÜNEŞİN SICAKLIĞINA DAYANABİLİR

        Geçtiğimiz kasım ayında ilk defa Ukrayna'nın Dnipro şehrinde kullanılan Oreşnik balistik füzesi, dünya gündemine oturmuştu. Füzeyle ilgili detaylı bilgi olmadığı için Oreşnik hakkında birçok spekülasyon yapılırken Putin, Oreşnik'e dair yeni bilgiler vererek "Herkes Oreşnik hakkında konuşuyor. materyallerinin ne olduğu soruluyor. Oreşnik'in savaş başlığı, güneşin yüzey sıcaklığına kadar dayanabilir. 1980'lerde de benzer sistemler geliştirilmek istendi ancak başarılamadı. Gerekli materyal yoktu. Füze uçuyor ve dondurma gibi eriyordu." dedi.

        "KUZEY KUTBU'NUN LİDERİYİZ"

        Putin son dönemde dünyada daha çok gündeme başlayan Kuzey Kutbu'na dair de açıklamalarda bulundu. Kuzey Kutbu'nda tartışmasız lider olduklarını belirten Putin bütün ülkelerin buz kırma gemileri konusunda kendileriyle iş birliği yapmak istendiğinden söz etti.

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