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        Ardahan'da kızıl tilki karlı arazide av mesaisinde

        Ardahan'da kızıl tilkinin karlar üzerindeki av mesaisi görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 13:31 Güncelleme: 22.02.2025 - 13:31
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        Ardahan'da kızıl tilki karlı arazide av mesaisinde
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        Ardahan'da kızıl tilkinin karlar üzerindeki av mesaisi görüntülendi.

        Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 23 dereceye kadar düştü.

        Soğuk havada yem bulmaya çalışan bozayı, vaşak, kurt ve tilki gibi hayvanlar güçlük çekiyor.

        Karla kaplı Ova mevkisinde bir kızıl tilkinin avlanmaya çalışması görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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