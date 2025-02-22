Ardahan'da kızıl tilki karlı arazide av mesaisinde
Ardahan'da kızıl tilkinin karlar üzerindeki av mesaisi görüntülendi.
Ardahan'da kızıl tilkinin karlar üzerindeki av mesaisi görüntülendi.
Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 23 dereceye kadar düştü.
Soğuk havada yem bulmaya çalışan bozayı, vaşak, kurt ve tilki gibi hayvanlar güçlük çekiyor.
Karla kaplı Ova mevkisinde bir kızıl tilkinin avlanmaya çalışması görüntülendi.
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