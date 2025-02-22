İskoç gazeteci, Fenerbahçe-Rangers eşleşmesini değerlendirdi

"Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe - Rangers maçını merakla bekliyorum. Gerçekten çok ilginç bir eşleşme. Birçok Rangers taraftarı, José Mourinho'ya karşı zekalarını test etmek için heyecanlı. Mourinho, Anderlecht galibiyetinin ardından, Rangers ile ilgili 'Harika bir stadyumları ve tutkulu taraftarları var.' demişti. İkinci maçta Ibrox'ta bunu görecek, özellikle Avrupa gecelerinde Ibrox özel bir yer. Taraftarlar, son yıllarda takıma gerçekten büyük destek verdiler ve tabii ki Sevilla'ya karşı finale çıktılar. Birkaç sezon sonra, Rangers taraftarları nihayet başka bir Avrupa Ligi koşusu için heyecanlı. Bu, kesinlikle zorlu bir eşleşme olacak; Fenerbahçe, Rangers’ın karşılaşabileceği en zorlu rakiplerden biriydi. Birçok taraftar, Bodo Glimt’le karşılaşmayı umuyordu, çünkü Twente’ye karşı harika bir sonuç aldılar. Ama Fenerbahçe, şüphesiz zorlu bir rakip olacak ve José Mourinho, bu iki ayaklı Avrupa maçlarının ustasıdır. Rangers için zorlu bir mücadele olacak ama kesinlikle kazanılabilir bir maç; İstanbul’da eşleşmeyi canlı tutarlarsa ve Ibrox’a dönerlerse, Rangers’ın bir üst tura geçmesini beklerim."

REKLAM

"ÇOK ÇEKİŞMELİ MAÇLAR OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM" Çekiliş İskoçya’da heyecanla karşılandı ancak görevlerinin zorlu olacağını bildikleri için taraftarlar endişeli. Rangers ile Fenerbahçe, 2001’deki Şampiyonlar Ligi eleme maçı sonrası ilk kez karşılaşacak. O zaman Ibrox'taydım, golsüz berabere kaldılar. Michael Mols tartışmalı bir şekilde kırmızı kart gördü ve Rangers, İstanbul’daki ikinci maçta 2-1 kaybetti. Bu, iki takımın rekabetçi anlamda karşılaşacağı ilk eşleşme olacak. Gerçekten çok çekişmeli maçlar olacağını düşünüyorum. "TÜRK TARAFTARLAR OLDUKÇA GÜRÜLTÜ YAPACAKLAR" Rangers’ın Türk ekiplerine karşı genellikle başarılı olduğunu gördük. En son, Avrupa Ligi elemesinde Galatasaray'ı yendiler. O maç zorlu geçti ama daha geriye gidersek, Bursaspor’a karşı iyi sonuçlar aldılar. Ayrıca Galatasaray ile 2000 yılında Şampiyonlar Ligi’nde karşılaştılar, Ibrox’ta golsüz berabere kaldılar ve İstanbul’da 3-2 kaybettiler. Türkiye’deki ilk maçta gerçekten çok gürültülü bir atmosfer bekliyorum. Rangers taraftarları, her zaman olduğu gibi Avrupa maçları için aynı sayıda taraftarla gelecekler ve çok ses çıkaracaklar ama eminim Türk taraftarlar da ilk maçta oldukça gürültü yapacaklar.

Rangers Avrupa’da deplasmanlarda iyi sonuçlar aldı. Bu yıl ilk 8’de yer almaları olağanüstü bir başarıydı. İlk 8’e giren 4 takım arasında Manchester United, Olympiakos, Tottenham Hotspur ve Lyon da vardı. Nice, Malmö ve Olympiakos’a karşı iyi sonuçlar aldılar ve Manchester United karşısında Old Trafford’ta son dakika golüyle şanssız bir şekilde kaybettiler. Bu yüzden, Rangers oyuncularının İstanbul’a gitmekten korkacaklarını düşünmüyorum, ancak bilincindeler ki, iyi bir sonuç alabilmek için oyunlarını en üst düzeye çıkarmaları gerekiyor. REKLAM "YA AVRUPA LİGİ, YA DA HİÇBİR ŞEY" Rangers ligde çok kötü bir performans sergiledi ama takım Avrupa için kuruldu. Teknik direktör Philippe Clement, takımını Avrupa’daki rekabette daha iyi oynatmayı başardı ancak İskoçya ligi’ne uyum sağlamakta zorlandı. Rangers şu anda Celtic’in 13 puan gerisinde ve bu kabul edilemez bir durum. Birçok taraftar teknik direktörden memnun değil ve değişiklik istiyorlar, ancak hala Rangers teknik direktörü ve bunun Avrupa Ligi koşusu bitene kadar devam edeceğini düşünüyorum. Yöneticiler Avrupa Ligi'nde ilerlemeyi riske atmak istemedikleri için Clement ile devam edecek. ABD konsorsiyumunun kulübe yatırım yapma ihtimali var. Leeds United’ı satın alan firma, Rangers'ın büyük bir hissesini almak istiyor. Bu durum, kulüp taraftarlarını oldukça heyecanlandırıyor. İskoçya’daki şampiyonluk yarışında Celtic ile mücadele edebilmek için gereken yatırımın yapılacağına dair bir umut var. Devralma anlaşması son aşamaya geldi. Bu, Rangers için heyecan verici bir dönem. Ancak bu sezon Avrupa Ligi dışında başka bir gündem yok. İskoçya Kupası’ndan elendiler. Yani, Rangers için ya Avrupa Ligi, ya da hiçbir şey.