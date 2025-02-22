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        Menşure teyzenin "üniversiteli" olma hayali 70 yaşında gerçek oldu

        GÜNAY NUH - Artvinli 70 yaşındaki Menşure Sönmez, ortaokul ve liseyi açıktan bitirdikten sonra hayalini kurduğu üniversite eğitimini, Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünü kazanarak gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 11:08 Güncelleme: 22.02.2025 - 11:20
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        Menşure teyzenin "üniversiteli" olma hayali 70 yaşında gerçek oldu
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        GÜNAY NUH - Artvinli 70 yaşındaki Menşure Sönmez, ortaokul ve liseyi açıktan bitirdikten sonra hayalini kurduğu üniversite eğitimini, Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünü kazanarak gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi ve 4 torun sahibi Sönmez, ilkokulu yaşadığı ilçede tamamladıktan sonra ortaokul ve liseyi açıktan bitirdi.

        Çocuklarını büyütüp evlendiren Sönmez, son olarak çalıştığı Artvin'deki Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi'nden usta öğretici olarak 7 yıl önce emekli oldu.

        Emekliliği dolayısıyla, çocukluk hayali olan üniversiteyi ve özellikle de arkeoloji bölümünü okumak için yeniden kolları sıvayan Sönmez, bu yıl Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünü kazanarak amacına ulaştı.

        İlerleyen yaşına rağmen torunu yaşındaki öğrencilerle aynı sıraları paylaşan Sönmez, bölümün en renkli simalarından biri oldu.

        - "Çocuklarımı büyüttüm, evlendirdim, torun sahibi oldum"

        Sönmez, AA muhabirine, üniversite hayalinin çocukluk yıllarından bu yana olduğunu, özellikle de arkeoloji bölümünü okumak istediğini söyledi.

        Bugün bu hayale kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Sönmez, "Hayalimi maddi ve manevi durumlardan dolayı gerçekleştiremedim, okuyamadım. Hep aklımda kaldı. Çocuklarımı büyüttüm, evlendirdim, torun sahibi oldum. Şimdi dedim bari hayalimi gerçekleştireyim. Hayalimin peşinden koşmaya başladım. Buradayım ve çok mutluyum." dedi.

        Sönmez, tek sıkıntısının kalacak yer olduğunu, yaşı dolayısıyla yurtlarda kalamadığını anlattı.

        Konaklamada, Ardahan Öğretmenevi'nin kendisine kolaylık tanıdığını dile getiren Sönmez, "Öğretmenevi yetkilileri bana kucak açtı, orada kalıyorum. Çok ilgi gösteriyorlar. Okuma hevesimi ikiye katladılar. Desteklerini benden esirgemiyorlar. Okuma sevincim katlandı." ifadelerini kullandı.

        Bazılarının "70 yaşındasın, neyin okuması?" sözleriyle karşılaştığını anlatan Sönmez, "Ben de evde oturup Azrail'i mi bekliyeyim, ille de okuyacağım dedim. Belki bu okumam gençlere bir vesile ve örnek olabilir. Yaştan dolayı okumak istemeyenler var, onlar da okur. Hayatlarını kurtarabilirler. Onlar için örnek olabilirim." diye konuştu.

        - "Farklı bir renk oldu kendisi. En büyük öğrencimiz"

        Arkeoloji Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsaf Bozoğlu Bay da Menşure Sönmez'in bu yılın renkli öğrencisi olduğunu söyledi.

        Sönmez'in motivasyonu ve arkeolojiyi çok sevmesiyle dikkati çektiğini belirten Bay, arkeolojinin ileri yaşlarda da yapılabileceğini gösteren olumlu örneklerden biri olduğunu anlattı.

        Öğrencisiyle araziye çıkma şansının da olduğunu dile getiren Bay, şöyle konuştu:

        "İllaki 20 ya da 60 yaşında olmak hiçbir şeyi değiştirmiyor. Önemli olan içinizdeki sevgi. Kendisiyle bir sohbetimiz çok ilginçti. İlk geldiğinde çok zorluk çekti. Çünkü 35 yaş üstü KYK yurtlarına alınmıyordu. Konaklamada problemi vardı. Ailesini de geride bırakmış desteği yoktu. Emekli maaşı vardı. Bana 'Hocam ben öğretmenevinde kalıyorum. Her gün oraya birileri okey oynamaya geliyor. Bu insanların zevki buysa, benim zevkimde arkeolojiyi okumak. Ben okumak istiyorum. Ne olursa olsun' dedi. O benim çok hoşuma gitmişti. O yüzden biz bölüm olarak hep onun destekçisiyiz. İyi ki var, iyi ki bizim bölümü seçmiş. İyi ki bizim rengimiz olmuş. Farklı bir renk oldu kendisi. En büyük öğrencimiz."

        Sönmez'in sıra arkadaşı Rüstem Öçmek de "Abla bizim sınıfımızın renkli kişiliği, hayatımıza renk katıyor. Benim için çok değerli insan, annem gibidir. Ona çok teşekkür ediyorum ve onu çok seviyorum." dedi.

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