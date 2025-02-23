Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Ardahan'da etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Ardahan'da etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kentte akşama doğru özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar, rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü.
Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Ardahan-Çıldır kara yolunda etkili olan tipi, yolda buzlanmaya yol açıyor ve görüş mesafesini düşürüyor.
Tipi, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar geçişinde de etkili oluyor.
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