Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

        Ardahan'da etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 19:21 Güncelleme: 23.02.2025 - 19:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
        ABONE OL

        Ardahan'da etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Kentte akşama doğru özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar, rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü.

        Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Ardahan-Çıldır kara yolunda etkili olan tipi, yolda buzlanmaya yol açıyor ve görüş mesafesini düşürüyor.

        Tipi, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar geçişinde de etkili oluyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu
        AK Parti MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu
        Borsa İstanbul'daki düşüşe soruşturma
        Borsa İstanbul'daki düşüşe soruşturma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zelenskiy: Başkanlığı bırakmaya hazırım
        Zelenskiy: Başkanlığı bırakmaya hazırım
        Ryan Babel'den HT Spor'a derbi yorumu!
        Ryan Babel'den HT Spor'a derbi yorumu!
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        MİT'ten Troçki raporu! Sürgün sırasında Büyükada'da adım adım izlendi
        MİT'ten Troçki raporu! Sürgün sırasında Büyükada'da adım adım izlendi
        Beyaz Saray Sözcüsü: Trump bu hafta savaşı bitirebilir
        Beyaz Saray Sözcüsü: Trump bu hafta savaşı bitirebilir
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        Almanya sandık başında
        Almanya sandık başında
        Derbide 17 futbolcu ilki yaşayabilir!
        Derbide 17 futbolcu ilki yaşayabilir!
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"

        Benzer Haberler

        Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolu tır geçişine açıldı
        Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolu tır geçişine açıldı
        Ardahan'da kar nedeniyle kapanan köy yollarının açılmasına başlandı
        Ardahan'da kar nedeniyle kapanan köy yollarının açılmasına başlandı
        Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü kutlandı
        Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü kutlandı
        Ardahan'da kızıl tilki karlı arazide av mesaisinde
        Ardahan'da kızıl tilki karlı arazide av mesaisinde
        Ardahan Göle'de kar kütleleri ilçe dışına taşınıyor
        Ardahan Göle'de kar kütleleri ilçe dışına taşınıyor
        Menşure teyzenin "üniversiteli" olma hayali 70 yaşında gerçek oldu
        Menşure teyzenin "üniversiteli" olma hayali 70 yaşında gerçek oldu