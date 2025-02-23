Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Ardahan'da etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kentte akşama doğru özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar, rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü.

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Ardahan-Çıldır kara yolunda etkili olan tipi, yolda buzlanmaya yol açıyor ve görüş mesafesini düşürüyor.

Tipi, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar geçişinde de etkili oluyor.