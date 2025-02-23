Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolu tır geçişine açıldı

Kentte yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, yer yer ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar nedeniyle 19 Şubat'tan bu yana tır geçişine izin verilmeyen Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yollarında ulaşım normale döndü.

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