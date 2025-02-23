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        Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolu tır geçişine açıldı

        Kar nedeniyle 19 Şubat'tan bu yana tır geçişine izin verilmeyen Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yollarında ulaşım normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 15:03 Güncelleme: 23.02.2025 - 15:03
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        Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolu tır geçişine açıldı
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        Kar nedeniyle 19 Şubat'tan bu yana tır geçişine izin verilmeyen Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yollarında ulaşım normale döndü.

        Kentte yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, yer yer ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Çarşamba günü tır geçişine kapatılan, Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar mevkilerinde karla mücadele çalışması yapıldı.

        Karayolları 183. Şube Şefliğine bağlı ekiplerin karla mücadelesi sonrası bu yollar tır geçişlerine açıldı.

        Ekipler, mevcut yollarda gizli buzlanma olduğunu belirterek, güzergahı kullanacak sürücülerin tedbirli davranmasını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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