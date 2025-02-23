Ardahan'da kar nedeniyle kapanan köy yollarının açılmasına başlandı

Ekipler, çalışmaların tamamlandığı Ömerağa ve Aşağı Kurdoğlu köylerinin ara yollarını da açtı.

Kepçe ve greyder başta olmak üzere birçok araçla karla mücadeleye başlayan ekipler, çalışmalarını merkeze bağlı köylerde yoğunlaştırdı.

Kent genelinde özellikle kırsalda etkili olan kar ve tipi, ulaşımı aksatıyor.

Ardahan'da kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 13 köy yolunun açılması için çalışmalar başladı.

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