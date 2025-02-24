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        Haberler Gündem Güncel Şambrellerle 3 metrelik çukura uçtular! | Son dakika haberleri

        Şambrellerle 3 metrelik çukura uçtular!

        Bolu'da Abant Milli Parkı yakınlarında bulunan bir köyde şambrelle kaymak için bir grup tarafından pist oluşturuldu. Şambreller ile arka arkaya kayan grup, pisti çevreleyen kar duvarını parçalayıp 3 metre derinlikteki çukura uçtu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 10:45 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:13
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        Şambrellerle 3 metrelik çukura uçtular!
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        Bolu'da köylüler tarafından oluşturulan pistte şambrel ile kayan grup, pistten çıkarak 3 metre derinlikteki çukura uçtu. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        DHA'nın haberine göre kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı yarım metreyi aştı.

        Abant Milli Parkı yakınlarında bulunan Ömerler köyünde, şambrelle kaymak için bir grup tarafından pist oluşturdu.

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        Şambreller ile arka arkaya kayan grup, pisti çevreleyen kar duvarını parçalayıp, yaklaşık 3 metre derinlikteki çukura uçtu.

        O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, çukura düşenler çevredekiler tarafından kurtarıldı.

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