Aracıyla buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde gezinti yaptı

Ardahan-Kars sınırında bulunan buz ve karla kaplı Çıldır Gölü'ne giden iki arkadaş, araçla göl üzerinde gezinti yaptı.

Dondurucu soğuğun etkisiyle Akçakale köyü bölgesindeki Çıldır Gölü'nün üzerindeki buz kalınlığı 40 santimetreyi buldu.

Kar yağışıyla da buzun üzerinde kalın kar tabakası oluştu.

Bölgeye arkadaşlarıyla gezmeye giden Deniz Özer, aracıyla donan göl üzerinde gezdi.

Sürücü Özer, AA muhabirine, ilk kez aracıyla buz üzerine çıktığını belirterek, "Tavsiye ederim, çok güzel." ifadesini kullandı.

Özgür Taştan ise buz üzerine araçla çıkmanın farklı bir duygu olduğunu anlattı.