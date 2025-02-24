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        Aracıyla buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde gezinti yaptı

        Ardahan-Kars sınırında bulunan buz ve karla kaplı Çıldır Gölü'ne giden iki arkadaş, araçla göl üzerinde gezinti yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 12:16 Güncelleme: 24.02.2025 - 12:20
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        Aracıyla buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde gezinti yaptı
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        Ardahan-Kars sınırında bulunan buz ve karla kaplı Çıldır Gölü'ne giden iki arkadaş, araçla göl üzerinde gezinti yaptı.

        Dondurucu soğuğun etkisiyle Akçakale köyü bölgesindeki Çıldır Gölü'nün üzerindeki buz kalınlığı 40 santimetreyi buldu.

        Kar yağışıyla da buzun üzerinde kalın kar tabakası oluştu.

        Bölgeye arkadaşlarıyla gezmeye giden Deniz Özer, aracıyla donan göl üzerinde gezdi.

        Sürücü Özer, AA muhabirine, ilk kez aracıyla buz üzerine çıktığını belirterek, "Tavsiye ederim, çok güzel." ifadesini kullandı.

        Özgür Taştan ise buz üzerine araçla çıkmanın farklı bir duygu olduğunu anlattı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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