Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan Göle'de çiçeklerle kaplı ovada bisiklet etkinliği düzenlendi

        Ardahan'ın Göle ilçesindeki bisiklet tutkunları, çiçeklerle kaplı ovada ve çam ağaçlarıyla çevrili yollarda pedal çevirip bölgenin güzelliklerine dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 10:39 Güncelleme: 28.05.2025 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan Göle'de çiçeklerle kaplı ovada bisiklet etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ardahan'ın Göle ilçesindeki bisiklet tutkunları, çiçeklerle kaplı ovada ve çam ağaçlarıyla çevrili yollarda pedal çevirip bölgenin güzelliklerine dikkati çekti.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Ardahan İl Temsilciliğince düzenlenen etkinlikte, bisiklet tutkunları, çiçeklerle kaplı Göle Ovası'nda bir araya geldi.

        Buradan 7 bisiklet tutkunu çam ağaçlarıyla çevrili yollardan ve çiçeklerle bezenmiş arazilerden geçerek Canibeg Yaylası'na ulaştı.

        Yolculukta 70 kilometre pedal çeviren bisiklet tutkunları, bölgenin güzelliklerine dikkati çekti.

        Federasyonun Ardahan Temsilcisi Muhammed Yıldırım, AA muhabirine, bisiklet sporunu sevdirmek ve doğanın güzelliğini göstermek amacıyla tur düzenlediklerini söyledi.

        Yeşil ve çiçeklerle kaplı doğada bisiklet turu yapmanın keyfini yaşadıklarını ifade eden Yıldırım, "Bölgemizde bu sporun yapılacağını göstermek istedik. Bunu da başarabildiğimize inanıyorum. Yeni rotalar bulup bu sporu yaygınlaştırmak istiyoruz. Daha çok geliştirmek istiyoruz. Bisikletseverleri Ardahan'a bekliyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Borsada bir manipülasyon operasyonu daha
        Borsada bir manipülasyon operasyonu daha
        Putin, Trump'a 'ihanet' mi etti?
        Putin, Trump'a 'ihanet' mi etti?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        İSO 500’de EYT etkisi
        İSO 500’de EYT etkisi
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        Hiçbir rahatsızlığı yoktu! 6 yaşında kalp krizi!
        Hiçbir rahatsızlığı yoktu! 6 yaşında kalp krizi!
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        11 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak
        11 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak
        Bir zamanların efsane sosyal medya platformları!
        Bir zamanların efsane sosyal medya platformları!
        Gelecek 5 yılda sıcaklıkların rekor kırması bekleniyor
        Gelecek 5 yılda sıcaklıkların rekor kırması bekleniyor
        ABD uluslararası öğrencilerin sosyal medya hesaplarını kontrol edecek
        ABD uluslararası öğrencilerin sosyal medya hesaplarını kontrol edecek

        Benzer Haberler

        Ardahan'da denetimli serbestlik yükümlüleri "Gençlik Haftası" etkinliğinde...
        Ardahan'da denetimli serbestlik yükümlüleri "Gençlik Haftası" etkinliğinde...
        Arıcılık yapan kadın muhtar, kovan sayısını 11 yılda altıya katladı
        Arıcılık yapan kadın muhtar, kovan sayısını 11 yılda altıya katladı
        Ardahan'daki mendereslerde ilkbahar güzelliği
        Ardahan'daki mendereslerde ilkbahar güzelliği
        Ankara Serhat Ardahan Federasyonu Başkanı Ezer, gazetecilerle buluştu
        Ankara Serhat Ardahan Federasyonu Başkanı Ezer, gazetecilerle buluştu
        Ardahan Üniversitesinde mezuniyet heyecanı yaşandı
        Ardahan Üniversitesinde mezuniyet heyecanı yaşandı
        Ardahan'da şehit yakınları ve gaziler yöresel yemek sofrasında buluştu
        Ardahan'da şehit yakınları ve gaziler yöresel yemek sofrasında buluştu