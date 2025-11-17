Ardahan'da kuşların gökyüzündeki dansı görüntülendi
Ardahan'da gün batımıyla gökyüzünde dans eden kuşlar, güzel görüntü oluşturdu.
Gün batımında kent merkezi semalarında kuş sürüsü toplandı.
Kuşlar dakikalarca gökyüzünde dans etti.
Toplu şekilde farklı yönlere uçarken görüntülenen kuşlar, vatandaşların ilgisini çekti.
