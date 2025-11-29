Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'ın meraları tuz çalısı bitkisiyle zenginleştiriliyor

        GÜNAY NUH - Türkiye'nin hayvancılık merkezlerinden biri olan Ardahan'ın meralarını hem kuraklığa karşı korumak hem de bitki örtüsünü zenginleştirmek için tuz çalısı ekimi yapılıyor.

        Giriş: 29.11.2025 - 12:02 Güncelleme: 29.11.2025 - 12:02
        Ardahan'ın meraları tuz çalısı bitkisiyle zenginleştiriliyor
        Kentte meraların geliştirilmesi ve son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ısınmanın yol açtığı en büyük sorunlardan kuraklıkla mücadeleye yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Hanak ilçesine bağlı Dilekdere köyünün verimsiz merasında 10 dekarlık alanda hayvancılıkta et ve süt verimini artırmasıyla da bilinen yem bitkisi tuz çalısının ekimini gerçekleştirdi.

        Toprakla buluşturulan tuz çalısı, can suyu verilmesinin ardından gelişme dönemine bırakıldı. Bitkiden verim alınması halinde ekim alanı genişletilecek.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, AA muhabirine, Ardahan'ın yaklaşık 500 bin büyük ve küçükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

        Hayvancılığın bu denli güçlü olmasının en önemli nedenlerinden birinin meralar olduğunu, mera kalitesi bakımından da yüksek değerde bir ilde bulunduklarını dile getiren Cineviz, "Meralarımız özellikle otlatma dönemlerinde sadece Ardahan'ın kendi hayvanlarına hizmet etmiyor, aynı zamanda çevre illerden de bu dönemlerde bir hayvan akını söz konusu oluyor. Bu da haliyle meralarımızda arzu edilmeyecek şekilde tahribatın oluşmasına neden oluyor." dedi.

        - 3 yılda 100 köyde çalışma yapıldı

        Meralardaki tahribatı engellemek, mevcut meraların altyapısını güçlendirmek amacıyla Bakanlık ve kalkınma ajanslarından aldıkları mera ıslah ve amenajman projelerini hayata geçirdiklerine değinen Cineviz, "Bu vesileyle köylerimizde isale hatlarından hayvan içme sularına, gölgeliklerden hayvan içme sularına, meralarımızın belli yerlerinde yapılar inşa edilmesi başta olmak üzere çoban evi ihtiyaçları, ciddi manada yürütülen projelerle 3 yıl içerisinde 100 köyümüzün ihtiyacını karşılamış olduk." ifadelerini kullandı.

        - "İlimizde tuz çalısı uygulamasını ilk defa başlattık"

        Bazı bölgelerde son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan tuz çalısı uygulamasını hayata geçirdiklerine işaret eden Cineviz, şöyle devam etti:

        "Özellikle taşlık, kayalık, coğrafi, topoğrafik yapı itibarıyla elverişsiz olan meralarımızı bu bitki örtüsüyle zenginleştirmeye çalışıyoruz. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarımızın kaba yem ihtiyaçlarını bozuk olan mera alanlarında da sağlamalarına vesile olmak adına bu projeleri yürütüyoruz. İlimizde tuz çalısı uygulamasını ilk defa Hanak ilçemizde 10 dekarlık bir alanda uygulayacak şekilde demonstrasyon çalışmasını başlattık. En nihayetinde projeyi takip edeceğiz."

        Bitkinin Ardahan coğrafyasına ve iklimine adaptasyonunu yakından gözlemleyeceklerini anlatan Cineviz, "Hayvanların arzu edildiği şekilde buradan istifade edip etmediklerini de zaman içerisinde gözlemleyeceğiz. Bunun neticesinde buna benzer alanlarda yine tuz çalısı bitkisinin yaygınlaştırılması anlamında ileriki dönemlerde daha büyük projeleri de uygulamak istiyoruz." diye konuştu.

        Ekimin yapıldığı Dilekdere köyü muhtarı Doğan Baykal da "Kuraklığa dayanıklı bir bitki olan tuz çalısını duydum, müracaat ettim. Onlar da bana yardımcı oldu. Ben de işçi desteğinde bulunarak hep beraber bitkinin dikimini yaptık. İnşallah emeklerimiz boşa gitmez. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Kurak olan bir bölgeyi seçtik." dedi.

