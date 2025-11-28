Habertürk
        Ardahan'da ilkokulda Gazze'ye destek kermesi düzenlendi

        Ardahan'da bir ilkokulda Gazze'ye destek için kermes yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 11:14 Güncelleme: 28.11.2025 - 11:14
        Ardahan'da ilkokulda Gazze'ye destek kermesi düzenlendi
        Ardahan'da bir ilkokulda Gazze'ye destek için kermes yapıldı.

        23 Şubat İlkokulu Müdürlüğünün organizesiyle okul bahçesinde düzenlenen kermese, aileler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

        Yiyecek ve içeceklerin satışa sunulduğu kermesten elde edilecek gelir, yardım için Gazze'ye gönderilecek. Kermeste ayrıca Filistin konulu resim sergisi de açıldı.

        Okul Müdürü Gürsoy Marancı, destek veren, duyarlılık gösteren herkese teşekkür ederek, kermese ilginin yoğun olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

        Vali Yardımcısı Semih Cembekli ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı da kermesi ziyaret etti.

