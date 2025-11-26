Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan merkezli, arananlara yönelik operasyonda 75 kişi yakalandı

        Ardahan merkezli düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan ya da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 75 kişi yakalandı.

        Giriş: 26.11.2025 - 18:47 Güncelleme: 26.11.2025 - 18:47
        Ardahan merkezli, arananlara yönelik operasyonda 75 kişi yakalandı
        Ardahan merkezli düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan ya da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 75 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda 5 ve 20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 75 kişi İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da 45 günlük takibin ardından yakalandı.

        75 kişiden 40'ı jandarmadaki işlemlerinin ardından bulundukları illerdeki cezaevine teslim edildi.

