Ardahan merkezli, arananlara yönelik operasyonda 75 kişi yakalandı

Bu kapsamda 5 ve 20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 75 kişi İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da 45 günlük takibin ardından yakalandı.

