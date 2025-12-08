Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Ardahan'da iki tır ve otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

        Ardahan'da iki tır ve otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 13:25 Güncelleme: 08.12.2025 - 13:25
        GÜNCELLEME 2 - Ardahan'da iki tır ve otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı
        Ardahan'da iki tır ve otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda, buzlanma nedeniyle Mustafa Aydın'ın kullandığı 25 AAV 555 plakalı tır, Özlem Karabağ yönetimindeki 34 ETL 882 plakalı otomobil ve Ahmet Akbaba idaresindeki 25 EP 736 plakalı tır çarpıştı.

        Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü Karabağ, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Gümrük kapısına giden ve kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılması ve karayolları ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

