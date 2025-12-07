Habertürk
        Ardahan Haberleri

        Ardahan-Ardanuç kara yolu kış sezonunda ulaşıma kapalı olacak

        Ardahan-Ardanuç kara yolu kar yağışının etkili olmasıyla kış boyunca ulaşıma kapatıldı.

        07.12.2025 - 19:56
        Ardahan-Ardanuç kara yolu kış sezonunda ulaşıma kapalı olacak
        Ardahan-Ardanuç kara yolu kar yağışının etkili olmasıyla kış boyunca ulaşıma kapatıldı.

        Kentin yüksek kesimlerinde gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan, Ardahan-Ardanuç kara yolu, her sezon olduğu gibi bu kış da ilkbahar aylarına kadar ulaşıma kapatıldı.

        Sürücüler bu süreçte alternatif olarak Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Göle kara yolunu kullanacak.

        Ekipler, kent geneli yüksek noktalarda kar yağışının etkili olduğunu, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

