Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da kavılca buğdayından yapılan ürünlerin tanıtımı yapıldı

        Uzun yıllardır ekilmesine rağmen unutulmaya yüz tutan kavılca buğdayından yapılan ürünlerin tanıtılması ve yaygınlaşması amacıyla "Buğdayın atası Ardahan kavılcası 2" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 16:02 Güncelleme: 05.12.2025 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da kavılca buğdayından yapılan ürünlerin tanıtımı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uzun yıllardır ekilmesine rağmen unutulmaya yüz tutan kavılca buğdayından yapılan ürünlerin tanıtılması ve yaygınlaşması amacıyla "Buğdayın atası Ardahan kavılcası 2" etkinliği gerçekleştirildi.

        Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Aşık Şenlük Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, Aşık Veysel'in dizelerine dikkati çekerek, "sadık yarin" toprak olduğunu söyledi.

        Dünya Toprak Günü'nü kutladıklarını belirten Emiroğlu, şunları kaydetti:

        "Topraksız hiçbir şey olmuyor. Dolayısıyla iyi planlama yapmalıyız. Artık Ardahan'ın Tarım ve Hayvancılık Bilimleri Enstitüsü kuruldu. Bu buğdayın sahibi Ardahan Üniversitesi Tarım ve Hayvancılık Bilimleri Enstitüsüdür. Hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun inşallah. 80 dönümlük uygulama arazisiyle bu sene Ardahan Üniversitesi olarak 9 tona yakın kavılca ürettik."

        İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz de "gıda milliyetçiliği" diye bir kavramın literatüre eklendiğini anlatarak, "Artık ülkeler ekonomik güçlerinden bağımsız şekilde istedikleri an belli zamanlarda gıdaya erişemez hale de gelebiliyorlar. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra bunları da hep beraber gözlemledik, yaşadık. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak son zamanlarda tam da bu konunun üstüne odaklanmış şekilde Türkiye'de üretimin planlanması çalışmasını hayata geçirmek adına 2 yılı aşkın süredir çok ciddi çalışmalar gerçekleştirmekteyiz." ifadelerini kullandı.

        Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci ise 13 bin yıllık buğday için düzenlenen etkinliğin önemine işaret ederek, "Kavılca, bizim için sadece bir tahıl değil, geleceğe yönelik stratejik bir üründür. Kavılca, yalnızca sofralarımıza tat bırakan genel lezzet olarak kalmamalı, Ardahan'ın dünyaya açılan güçlü marka değeri haline gelmelidir. Bu ürünü işlemeli, paketlemeli ve katma değerli marka haline getirip şehrimizin ekonomisine kazandırmalıyız." dedi.

        Program, uzmanların konuşmasının ardından kavılca ürünlerinin ikramı ve stantların gezilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"

        Benzer Haberler

        Ardahan'da "Teknofest Türkiye şampiyonluğu tecrübe paylaşımı" yapıldı
        Ardahan'da "Teknofest Türkiye şampiyonluğu tecrübe paylaşımı" yapıldı
        Dondurucu soğuklara karşı araçlar battaniye ve brandayla korunuyor
        Dondurucu soğuklara karşı araçlar battaniye ve brandayla korunuyor
        Posof'ta yeşil ve beyazın buluşması
        Posof'ta yeşil ve beyazın buluşması
        Ardahan'da bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Ardahan'da bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Ardahan Üniversitesi'nde TEKNOFEST'te başarı sağlamak için tecrübe paylaşım...
        Ardahan Üniversitesi'nde TEKNOFEST'te başarı sağlamak için tecrübe paylaşım...
        Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
        Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor