Ardahan'da kavılca buğdayından yapılan ürünlerin tanıtımı yapıldı

Uzun yıllardır ekilmesine rağmen unutulmaya yüz tutan kavılca buğdayından yapılan ürünlerin tanıtılması ve yaygınlaşması amacıyla "Buğdayın atası Ardahan kavılcası 2" etkinliği gerçekleştirildi.

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Aşık Şenlük Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, Aşık Veysel'in dizelerine dikkati çekerek, "sadık yarin" toprak olduğunu söyledi.

Dünya Toprak Günü'nü kutladıklarını belirten Emiroğlu, şunları kaydetti:

"Topraksız hiçbir şey olmuyor. Dolayısıyla iyi planlama yapmalıyız. Artık Ardahan'ın Tarım ve Hayvancılık Bilimleri Enstitüsü kuruldu. Bu buğdayın sahibi Ardahan Üniversitesi Tarım ve Hayvancılık Bilimleri Enstitüsüdür. Hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun inşallah. 80 dönümlük uygulama arazisiyle bu sene Ardahan Üniversitesi olarak 9 tona yakın kavılca ürettik."

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz de "gıda milliyetçiliği" diye bir kavramın literatüre eklendiğini anlatarak, "Artık ülkeler ekonomik güçlerinden bağımsız şekilde istedikleri an belli zamanlarda gıdaya erişemez hale de gelebiliyorlar. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra bunları da hep beraber gözlemledik, yaşadık. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak son zamanlarda tam da bu konunun üstüne odaklanmış şekilde Türkiye'de üretimin planlanması çalışmasını hayata geçirmek adına 2 yılı aşkın süredir çok ciddi çalışmalar gerçekleştirmekteyiz." ifadelerini kullandı.