Ardahan'da bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Kazada sürücü ile yolcular M.K, İ.B. ve T.B. yaralandı.

N.K. idaresindeki 75 AS 273 plakalı hafif ticari araç, Ardahan-Göle kara yolu Tepeler köyü kavşağında yolun buzlu olması dolayısıyla bariyerlere çarptı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.