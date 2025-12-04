Ardahan'da bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Ardahan'da hafif ticari aracın buzlu yolda bariyerlere çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
N.K. idaresindeki 75 AS 273 plakalı hafif ticari araç, Ardahan-Göle kara yolu Tepeler köyü kavşağında yolun buzlu olması dolayısıyla bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile yolcular M.K, İ.B. ve T.B. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
