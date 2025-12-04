Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Ardahan'da hafif ticari aracın buzlu yolda bariyerlere çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 21:14 Güncelleme: 04.12.2025 - 21:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ardahan'da hafif ticari aracın buzlu yolda bariyerlere çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

        N.K. idaresindeki 75 AS 273 plakalı hafif ticari araç, Ardahan-Göle kara yolu Tepeler köyü kavşağında yolun buzlu olması dolayısıyla bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile yolcular M.K, İ.B. ve T.B. yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öğretmenden büyük ders
        Öğretmenden büyük ders
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        İmralı tutanağı komisyonda okundu
        İmralı tutanağı komisyonda okundu
        3 ülke Eurovision'dan çekildi
        3 ülke Eurovision'dan çekildi
        Galatasaray'dan Lookman'a astronomik teklif!
        Galatasaray'dan Lookman'a astronomik teklif!
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi!
        Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı

        Benzer Haberler

        Ardahan Üniversitesi'nde TEKNOFEST'te başarı sağlamak için tecrübe paylaşım...
        Ardahan Üniversitesi'nde TEKNOFEST'te başarı sağlamak için tecrübe paylaşım...
        Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
        Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
        Eksi 17 dereceyi gören kentte araç camları buz tuttu
        Eksi 17 dereceyi gören kentte araç camları buz tuttu
        Ardahan'da belediyeden karla mücadele
        Ardahan'da belediyeden karla mücadele
        Posof kar yağışı sonrası beyaza büründü
        Posof kar yağışı sonrası beyaza büründü
        Kar yağışı sonrası kentte kartpostallık görüntüler oluştu
        Kar yağışı sonrası kentte kartpostallık görüntüler oluştu