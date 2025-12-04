Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan Üniversitesi'nde TEKNOFEST'te başarı sağlamak için tecrübe paylaşımı yapıldı

        Ardahan Üniversitesi'nde (ARÜ) "TEKNOFEST Türkiye Şampiyonluğu Tecrübe Paylaşımı" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 17:01 Güncelleme: 04.12.2025 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan Üniversitesi'nde TEKNOFEST'te başarı sağlamak için tecrübe paylaşımı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ardahan Üniversitesi'nde (ARÜ) "TEKNOFEST Türkiye Şampiyonluğu Tecrübe Paylaşımı" programı gerçekleştirildi.

        Üniversitenin Şehit Mustafa Kerimov Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan ARÜ Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Ardahan'ı TEKNOFEST'e taşımak ve orada ödül almanın çok önemli olduğunu söyledi.

        TEKNOFEST'te birincilik alan "Tarım 360" projesi dolayısıyla başta İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz ile ekibini kutlayan Emiroğlu, "Biz burada bir şey görüyoruz, bir fikir yoksa yaptığınız işin büyüklüğü, küçüklüğü meselesi değil. Orijinal bir fikri birinciliğe çevirmişler. Bir şey düşünmüşler, aslında fikir olarak orijinal ve belki de çok zor bir şey." dedi.

        Atatürk'ün çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma idealini hatırlatan Emiroğlu, "Şimdi Atatürk'ün dediği o söz aslında bize bir görev yüklemiş. Diyor ki 'Bir şeye kendinizi adayın.' Bu başarı hikayesi adanmışlık hikayesi. 8 ay uğraşmışlar, 10 ay kadar mücadele etmişler. O yüzden herkes adına biz üniversitedeyiz. Üniversite yeni fikirlerin, yeni düşüncelerin oluştuğu bir yer. Dolayısıyla öğrencilerimizden, hocalarımızdan da böyle orijinal yeni fikirler bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Ardahan İl Sorumlusu Doç. Dr. Tayfun Yıldız da teknolojik hedeflerine adım adım ilerlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin daha iyi bir dünya için sözünü ve sesini yükseltebilmesi, ekonomik ve insani kalkınmada en ileri toplumlar arasında yer alabilmesi için Milli Teknoloji Hamlesi'nin kaçınılmaz olduğuna inanan başta Sayın Selçuk Bayraktar olmak üzere genç girişimciler ve profesyonellerden oluşan bir ekibiz. 'Teknoloji Geliştiren Bir Türkiye' hedefiyle yetenekli gençlerin ve her yaştan insanın teknoloji geliştirme süreçlerine katılmasını sağlıyor, bu gençleri tespit ediyor, eğitiyor, teknoloji alanında girişimcilik kültürünün gelişmesine ve bilimsel çalışmalara katkı sunuyoruz."

        Daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürü Cineviz ve ekibi, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'te tarım teknolojileri kategorisinde birincilik alan "Tarım 360" projelerine ilişkin bilgi paylaştı, sorulara cevap verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilovası'ndaki faciada müfettiş raporu çıktı!
        Dilovası'ndaki faciada müfettiş raporu çıktı!
        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi?
        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi?
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        7 yaşındaki oğlunun önünde öldürüldü
        7 yaşındaki oğlunun önünde öldürüldü
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin

        Benzer Haberler

        Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
        Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
        Eksi 17 dereceyi gören kentte araç camları buz tuttu
        Eksi 17 dereceyi gören kentte araç camları buz tuttu
        Ardahan'da belediyeden karla mücadele
        Ardahan'da belediyeden karla mücadele
        Posof kar yağışı sonrası beyaza büründü
        Posof kar yağışı sonrası beyaza büründü
        Kar yağışı sonrası kentte kartpostallık görüntüler oluştu
        Kar yağışı sonrası kentte kartpostallık görüntüler oluştu
        Ardahan'a lapa lapa kar yağdı
        Ardahan'a lapa lapa kar yağdı