Ardahan Üniversitesi'nde TEKNOFEST'te başarı sağlamak için tecrübe paylaşımı yapıldı

Ardahan Üniversitesi'nde (ARÜ) "TEKNOFEST Türkiye Şampiyonluğu Tecrübe Paylaşımı" programı gerçekleştirildi.

Üniversitenin Şehit Mustafa Kerimov Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan ARÜ Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Ardahan'ı TEKNOFEST'e taşımak ve orada ödül almanın çok önemli olduğunu söyledi.

TEKNOFEST'te birincilik alan "Tarım 360" projesi dolayısıyla başta İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz ile ekibini kutlayan Emiroğlu, "Biz burada bir şey görüyoruz, bir fikir yoksa yaptığınız işin büyüklüğü, küçüklüğü meselesi değil. Orijinal bir fikri birinciliğe çevirmişler. Bir şey düşünmüşler, aslında fikir olarak orijinal ve belki de çok zor bir şey." dedi.

Atatürk'ün çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma idealini hatırlatan Emiroğlu, "Şimdi Atatürk'ün dediği o söz aslında bize bir görev yüklemiş. Diyor ki 'Bir şeye kendinizi adayın.' Bu başarı hikayesi adanmışlık hikayesi. 8 ay uğraşmışlar, 10 ay kadar mücadele etmişler. O yüzden herkes adına biz üniversitedeyiz. Üniversite yeni fikirlerin, yeni düşüncelerin oluştuğu bir yer. Dolayısıyla öğrencilerimizden, hocalarımızdan da böyle orijinal yeni fikirler bekliyoruz." ifadelerini kullandı.