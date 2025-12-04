Ardahan Üniversitesi'nde TEKNOFEST'te başarı sağlamak için tecrübe paylaşımı yapıldı
Ardahan Üniversitesi'nde (ARÜ) "TEKNOFEST Türkiye Şampiyonluğu Tecrübe Paylaşımı" programı gerçekleştirildi.
Ardahan Üniversitesi'nde (ARÜ) "TEKNOFEST Türkiye Şampiyonluğu Tecrübe Paylaşımı" programı gerçekleştirildi.
Üniversitenin Şehit Mustafa Kerimov Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan ARÜ Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Ardahan'ı TEKNOFEST'e taşımak ve orada ödül almanın çok önemli olduğunu söyledi.
TEKNOFEST'te birincilik alan "Tarım 360" projesi dolayısıyla başta İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz ile ekibini kutlayan Emiroğlu, "Biz burada bir şey görüyoruz, bir fikir yoksa yaptığınız işin büyüklüğü, küçüklüğü meselesi değil. Orijinal bir fikri birinciliğe çevirmişler. Bir şey düşünmüşler, aslında fikir olarak orijinal ve belki de çok zor bir şey." dedi.
Atatürk'ün çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma idealini hatırlatan Emiroğlu, "Şimdi Atatürk'ün dediği o söz aslında bize bir görev yüklemiş. Diyor ki 'Bir şeye kendinizi adayın.' Bu başarı hikayesi adanmışlık hikayesi. 8 ay uğraşmışlar, 10 ay kadar mücadele etmişler. O yüzden herkes adına biz üniversitedeyiz. Üniversite yeni fikirlerin, yeni düşüncelerin oluştuğu bir yer. Dolayısıyla öğrencilerimizden, hocalarımızdan da böyle orijinal yeni fikirler bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Ardahan İl Sorumlusu Doç. Dr. Tayfun Yıldız da teknolojik hedeflerine adım adım ilerlediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin daha iyi bir dünya için sözünü ve sesini yükseltebilmesi, ekonomik ve insani kalkınmada en ileri toplumlar arasında yer alabilmesi için Milli Teknoloji Hamlesi'nin kaçınılmaz olduğuna inanan başta Sayın Selçuk Bayraktar olmak üzere genç girişimciler ve profesyonellerden oluşan bir ekibiz. 'Teknoloji Geliştiren Bir Türkiye' hedefiyle yetenekli gençlerin ve her yaştan insanın teknoloji geliştirme süreçlerine katılmasını sağlıyor, bu gençleri tespit ediyor, eğitiyor, teknoloji alanında girişimcilik kültürünün gelişmesine ve bilimsel çalışmalara katkı sunuyoruz."
Daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürü Cineviz ve ekibi, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'te tarım teknolojileri kategorisinde birincilik alan "Tarım 360" projelerine ilişkin bilgi paylaştı, sorulara cevap verdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.