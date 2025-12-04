Habertürk
        Ardahan Haberleri

Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor

        Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor

        Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 11:44 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:44
        Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
        Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor.

        Termometrelerin gece sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği kentte, kırağı oluştu.

        Kura Nehri'nin yüzeyinde yer yer buzlanma meydana geldi.

        Ardahan'ın Yalnızçam bölgesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceye kadar düştü.

        Yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

