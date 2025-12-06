Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da okul bahçesinde yiyecek arayan tilki görüntülendi

        Ardahan'ın Göle ilçesinde okul bahçesinde yiyecek arayan tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 15:20 Güncelleme: 06.12.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da okul bahçesinde yiyecek arayan tilki görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ardahan'ın Göle ilçesinde okul bahçesinde yiyecek arayan tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Soğuk havanın etkili olduğu ilçenin Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine tilki geldiğini gören bir vatandaş, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

        Kayıtta, tilkinin kendisini kaydedenlere aldırmadan bahçede yiyecek aradığı ve ağaç dibinden bir şey bulduktan sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bölgenin değeri: Ardahan Kavılcası Buğdayın atası Ardahan Kavılcası etkinli...
        Bölgenin değeri: Ardahan Kavılcası Buğdayın atası Ardahan Kavılcası etkinli...
        Ardahan'da kavılca buğdayından yapılan ürünlerin tanıtımı yapıldı
        Ardahan'da kavılca buğdayından yapılan ürünlerin tanıtımı yapıldı
        Ardahan'da "Teknofest Türkiye şampiyonluğu tecrübe paylaşımı" yapıldı
        Ardahan'da "Teknofest Türkiye şampiyonluğu tecrübe paylaşımı" yapıldı
        Dondurucu soğuklara karşı araçlar battaniye ve brandayla korunuyor
        Dondurucu soğuklara karşı araçlar battaniye ve brandayla korunuyor
        Posof'ta yeşil ve beyazın buluşması
        Posof'ta yeşil ve beyazın buluşması
        Ardahan'da bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Ardahan'da bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı