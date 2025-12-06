Ardahan'da okul bahçesinde yiyecek arayan tilki görüntülendi

Ardahan'ın Göle ilçesinde okul bahçesinde yiyecek arayan tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Soğuk havanın etkili olduğu ilçenin Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine tilki geldiğini gören bir vatandaş, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Kayıtta, tilkinin kendisini kaydedenlere aldırmadan bahçede yiyecek aradığı ve ağaç dibinden bir şey bulduktan sonra gözden kaybolduğu görülüyor.