Ardahan'da iki tır ve otomobil çarpıştı, kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda buzlanma nedeniyle trafik kazası meydana geldi.

İki tır ve otomobilin çarpıştığı kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle gümrük kapısına giden yol ulaşıma kapatıldı.