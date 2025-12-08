Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da iki tır ve otomobil çarpıştı

        Ardahan'da iki tır ve otomobil çarpıştı, kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 12:00 Güncelleme: 08.12.2025 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da iki tır ve otomobil çarpıştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ardahan'da iki tır ve otomobil çarpıştı, kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda buzlanma nedeniyle trafik kazası meydana geldi.

        İki tır ve otomobilin çarpıştığı kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kaza nedeniyle gümrük kapısına giden yol ulaşıma kapatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Otizmli çocukları derste iple bağladılar!
        Otizmli çocukları derste iple bağladılar!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu
        Yola çıkan kedi, kazaya neden oldu
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Ardahan-Ardanuç kara yolu kış sezonunda ulaşıma kapalı olacak
        Ardahan-Ardanuç kara yolu kış sezonunda ulaşıma kapalı olacak
        Çevik kuvvet polisine ''Enkazda Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi''
        Çevik kuvvet polisine ''Enkazda Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi''
        Ardahan'da okul bahçesinde yiyecek arayan tilki görüntülendi
        Ardahan'da okul bahçesinde yiyecek arayan tilki görüntülendi
        Bölgenin değeri: Ardahan Kavılcası Buğdayın atası Ardahan Kavılcası etkinli...
        Bölgenin değeri: Ardahan Kavılcası Buğdayın atası Ardahan Kavılcası etkinli...
        Ardahan'da kavılca buğdayından yapılan ürünlerin tanıtımı yapıldı
        Ardahan'da kavılca buğdayından yapılan ürünlerin tanıtımı yapıldı
        Ardahan'da "Teknofest Türkiye şampiyonluğu tecrübe paylaşımı" yapıldı
        Ardahan'da "Teknofest Türkiye şampiyonluğu tecrübe paylaşımı" yapıldı