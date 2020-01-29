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Ardahan’da soğuk hava, Göle eksi 20 derece

İHA

Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan dondurucu hava hayatı olumsuz etkiliyor. Dün gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Ardahan’da soğuk hava, Göle eksi 20 derece

Ardahan’ın Göle ilçesinde etkili olan dondurucu hava hayatı olumsuz etkiliyor. Dün gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceyle Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü.
İlçe’de etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle cadde ve sokaklar buz pistine döndü. Nehir, çeşme ve dereler buz tutarken çatılarda sarkıtlar oluştu, ağaçlar ise buz tuttu. Kuru ayazın yaşandığı ilçede termometreler gece eksi 20 dereceyi gösterdi.
Kar yağışı sonrası etkili olan soğuk hava nedeniyle Ardahan’da çeşmelerin dahi donduğunu söyleyen Orhan Gürbulak, ’’Kar yağışı sonrası Ardahan ve köylerinde etkili olan soğuk hava ve tipi günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Hayvanların içme suyunu temin için köy meydanındaki çeşme önüne yapılan kürün tamamen donmuş durumda. Artık baharı bekliyoruz, havaların ısınmasını bekliyoruz’’ dedi.
Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan’da 10, Göle’de 20, Hanak’ta 12, Çıldır’da 11, Posof’ta 6 ve Damal’da 12 derece olarak kaydedildi.

ARDAHAN

29 Ocak 2020 Çarşamba

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