Ardahan'da bir köy daha karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Sazlısı köyü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 14 gün süreyle karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun Kaymakam Alper Taş başkanlığında yaptığı toplantıda, kovid19 vakası tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede hasta ile temaslı kişiler olması nedeniyle ilçeye bağlı Sazlısu köyünün karantinaya alınmasına karar verildi. Karar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köyün giriş çıkışlarında tedbir aldı.

Sazlısu köyü ilçe Hıfzıssıhha Kurulunca 14 gün boyunca karantinaya alınması kararlaştırılırken, sağlık ekipleri köyde filyasyon çalışması başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.