Posof’ta kış hazırlıkları başladı Ardahanlı kadınlar kış mevsimi öncesi tarhana yapmaya başladı

Ardahan’ın Posof ilçesinde kış hazırlıklarına başlandı.

Posof’un Demirdöven köyü Hurgeşen Mahallesi'nde kadınlar kış için toplu olarak tarhana yapıyor. Posof’ta organik tarhana yapabildiklerini söyleyen kadınlar, “Burada her şey doğal olduğu için tarhana daha lezzetli olur. Ardahan’ın tarhanasında doğal tereyağı ile kullanıyoruz” dedi.

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