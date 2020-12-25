Posof’ta çocukların kızak keyfi

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

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Kar yağışı Posofluları sevince boğdu.

Bin 583 rakımlı Ardahan’ın Posof ilçesine yağan yoğun kar ilçe halkını sevindirdi.

İki gündür etkili olan yoğun kar yağışı her tarafın beyaza bürünmesine neden olurken, Posoflular kızak kayarak karı eğlenceye dönüştürdüler.

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