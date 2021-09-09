Ardahan'da jandarmanın yaralı halde bulduğu Kartal ve Saz Kamışçını tedaviye alındı

Ardahan'da jandarma ekiplerince yaralı durumda bulunan Kartal ve Saz Kamışçını kuşları, tedavilerinin ardından doğaya salınacak.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma timi ekiplerince çevre ve doğal hayatın korunmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Posof İlçesi Söğütlükaya köyünde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında arazide donmak üzere olan Saz Kamışçını ile Ölçek Köyünde yaralı vaziyette kanadı kırılmış halde Kartal bulan jandarma ekipleri, ekipleri, Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaralı Kartal ve Saz Kamışçını'nı, tedavileri için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Yaralı kuşlar, tedavilerinin ardından bulunduğu yerde doğaya bırakılacak.

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