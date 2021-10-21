Çıldır'da Mevlid-i Nebi programı düzenlendi

Mevlidi Nebi Haftası münasebetiyle Çıldır İlçe Müftülüğü ve Çıldır Anadolu İmamHatip Lisesi Müdürlüğü işbirliği ile program düzenlendi.

Çıldır Anadolu İmamHatip Lisesi Konferans salonunda düzenlenen İl Müftüsü Remzi Pehlivan’ın davetli olarak katıldığı programa, Kaymakam Fatih Bayram, Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu, İlçe Müftüsü Rahmi Temiz, Kurum amirleri, din görevlileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı ve Kur’an Kerim tilavetiyle başlayan program, Diyanet işleri Başkanlığımızca hazırlanan 2021 Yılı Mevlidi Nebi Sinevizyon gösterisinin ardından, Ardahan İl Müftüsü Remzi Pehlivan’ın “Hz. Peygamber ve Vefa Toplumu“ konulu konferansıyla devam etti.

Peygamber efendimizin hayatından vefa örnekleri anlatan Remzi Pehlivan, Rabbimize, Peygamber efendimize, anne babamıza, insanlara , çevremize ve tüm canlılara vefalı olabilmenin yolu peygamber efendimize ittiba ile olacağını, onun güzel hayatını anlayıp yaşantımıza aktarmakla olacağını belirtti.

Programa katılan misafirlere “Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” konulu kitap hediye edildi. Programa katılanlar duydukları memnuniyeti dile getirerek bu programın düzenlenmesinde emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ettiler.

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