ARDAHAN NEREDE?

Ardahan, Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en uç noktasında, Gürcistan sınırında yer alan yüksek rakımlı bir şehirdir. 1.800 metrenin üzerindeki ortalama yüksekliğiyle, Türkiye’nin “çatı şehirlerinden” biri olarak anılır. Kafkasya geçitlerinin tam ortasında bulunur ve bu nedenle tarih boyunca hem ticaret hem de kültürel etkileşim açısından stratejik bir bölge olmuştur. Şehrin kalbinden Kura Nehri akar; bu nehir, Ardahan ovasını baştan başa dolaşarak Karadeniz’e ulaşır. Yaz aylarında bile serin rüzgarların estiği, kışın ise bembeyaz kar örtüsüyle bir masal diyarına dönüşen bu şehir, doğasıyla benzersizdir.

ARDAHAN HANGİ ŞEHİRDE?

Ardahan, aynı adı taşıyan Ardahan ilinin merkezidir. Türkiye’nin en genç illerinden biri olan Ardahan, 1992 yılında Kars’tan ayrılarak il statüsüne kavuşmuştur. Şehrin merkezinde yaklaşık 45 bin, ilin genelinde ise 90 binin üzerinde nüfus yaşamaktadır. Kent merkezi, Kura Nehri’nin iki yakasında kurulmuştur. Şehrin simgesi olan Ardahan Kalesi, 16. yüzyılda Osmanlılar tarafından inşa edilmiş olup, bugün hâlâ dimdik ayaktadır. Şehrin etrafındaki dağ siluetleri ve ova manzarası, özellikle gün batımında unutulmaz kareler sunar. Ardahan’ın coğrafi yapısı kadar sosyal dokusu da çeşitlidir. Yerli halkın yanı sıra Gürcü, Azeri ve Ahıska kökenli topluluklar da burada yaşamaktadır. Bu durum, kente hem dil hem mutfak hem de kültürel gelenek açısından zengin bir çeşitlilik kazandırmıştır.

ARDAHAN HANGİ ÜLKEDE? Ardahan, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, Kafkasya'ya açılan kapılardan biridir. Doğusunda Gürcistan ve Ermenistan, kuzeyinde Artvin, güneyinde Kars ve batısında Erzurum yer alır. Bu stratejik konumu, Ardahan'ı Türkiye'nin doğu sınırında kültürlerin kesiştiği bir şehir haline getirir. Şehrin doğusunda Çıldır Gölü, kuzeyinde Posof Vadisi, batısında Göle Yaylaları bulunur. Bu coğrafya hem Karadeniz'in yeşil dokusunu hem de Doğu Anadolu'nun sertliğini aynı anda taşır.Kış aylarında sıcaklıkların sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Ardahan, soğuk iklimine rağmen insanının sıcaklığıyla bilinir. ARDAHAN'A NASIL GİDİLİR? Kara yoluyla Kars'tan yaklaşık 90 kilometre, Erzurum'dan 230 kilometre, Artvin'den ise 170 kilometre uzaklıktadır. En yaygın güzergâh Kars üzerinden gelen yoldur. En yakın havaalanı Kars Harakani Havalimanı'dır. İstanbul ve Ankara'dan Kars'a direkt uçuşlar bulunur; havalimanından Ardahan'a kara yoluyla yaklaşık 1,5 saat içinde ulaşılır. Otobüsle ise Türkiye'nin birçok şehrinden Ardahan'a direkt otobüs seferleri yapılmaktadır.