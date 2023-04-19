Müslüman dünyasında iki önemli bayramdan biri olan Ramazan Bayramı için geri sayım sürüyor. Ramazan Bayramı'nın arefe günü ise bu yıl 20 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. Peki, 20 Nisan arefe günü tatil mi, yarım gün mü ve özel sektöre resmi tatil mi? işte, konuyla ilgili merak edilenler...