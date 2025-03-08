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        Haberler Dünya Arjantin'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 10 kişi hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Arjantin'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 10 kişi hayatını kaybetti

        Arjantin'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 09:57 Güncelleme: 08.03.2025 - 09:57
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        Buenos Aires Eyaleti Güvenlik Bakanı Javier Alonso, basına yaptığı açıklamada, liman kenti Bahia Blanca'da sel felaketinin yaşandığını ve 10 kişinin öldüğünü duyurdu.

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        Sel sularının çekilmesiyle can kaybının artabileceğine dikkati çeken Alonso, "Şu ana kadar 10 kişinin öldüğünü biliyoruz ancak ne yazık ki bu sayının artmasından endişe ediyoruz." dedi.

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        Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Javier Milei’nin planlanan yurt gezilerini iptal ettiğini ve bölgeye yardım ekiplerinin ulaşması için gerekli talimatları verdiğini belirtti.

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        Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı Ulusal Entegre Risk Yönetimi Sistemi (Sinagir), Bahia Blanca şehri için kırmızı alarm ilan edildiğini ve sivil savunma ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini açıkladı.

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        Arjantin Ekonomi Bakanı Luis Caputo da X platformundaki paylaşımında, "Bahia halkının yaşadığı korkunç bir durum. Bu zor zamanda tüm dayanışma ve desteğimizi sunuyoruz. Bölge için ayrılan bütçeyi onayladık. Umarım süreç en kısa sürede düzelir." ifadelerini kullandı.

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        Bu arada, yerel basına göre, Bahia Blanca kentinde şu ana kadar 800'den fazla kişi tahliye edildi.

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